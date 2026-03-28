Acusan opacidad en derrame del Golfo de México; señalan falta de información

GENERANDO AUDIO...

Organizaciones ambientales denunciaron falta de transparencia en la respuesta al derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, ocurrido en febrero de 2026 cerca de la plataforma Abkatún, en la Sonda de Campeche.

De acuerdo con su análisis, basado en imágenes satelitales, el derrame habría comenzado entre el 11 y el 17 de febrero y se hizo visible para comunidades costeras en marzo.

Derrame en Golfo de México: acusan fallas y opacidad

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking señalaron que la información oficial ha sido limitada y que no se ha identificado claramente a la empresa responsable. También cuestionaron que la narrativa gubernamental atribuye el incidente a una embarcación privada, sin detallar cuál.

Según su revisión, la mancha de hidrocarburo habría alcanzado hasta 50 kilómetros cuadrados, lo que consideran un impacto relevante. Además, indicaron que las acciones de contención fueron insuficientes, lo que permitió que el derrame se dispersara hacia costas de Tabasco y Veracruz.

Señalan incumplimiento de protocolos ante emergencia

Las organizaciones afirmaron que, conforme al Plan Nacional de Contingencia, las autoridades debieron informar de forma inmediata y activar protocolos específicos. Sin embargo, acusaron que la respuesta fue lenta y sin comunicación clara hacia la población.

Hasta el momento, no se ha confirmado afectación directa en la Península de Yucatán, aunque el monitoreo continúa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.