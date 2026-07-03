Datos curiosos del 4 de julio que pocos conocen en Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Celebración de Estados Unidos el 4 de julio. Foto creada con Leonardo.ai.

El 4 de julio no es sólo una fecha en el calendario. Es ruido, es verano, es familia en parques llenos y cielos explotando en colores. Pero detrás de esa imagen tan festiva hay una historia más compleja, más humana, casi contradictoria. Los datos curiosos del 4 de julio muestran un país que celebra su Independencia… aunque no todos entendían bien qué se estaba celebrando desde el inicio.

En 1776, en Filadelfia, un grupo de colonias decidió separarse de Gran Bretaña. Pero no fue tan simple ni tan unánime como hoy se cuenta.

¿Qué ocurrió realmente el 4 de julio en la Independencia de Estados Unidos?

Aquí empieza el primer giro inesperado. Según The Hispanic Council, la independencia no se votó exactamente el 4 de julio, sino el 2 de julio de 1776. Ese día fue la decisión clave. El 4 de julio solo se adoptó formalmente el documento.

Una diferencia pequeña… pero histórica.

El Congreso Continental reunió a figuras que hoy parecen sacadas de un libro de historia viva: Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman y Robert R. Livingston, quienes redactaron la Declaración de Independencia.

Y aun así, el proceso fue tenso. No todos querían separarse de Inglaterra. En 1775, todavía había colonos que veían la independencia como una idea radical. La guerra y textos como el de Thomas Paine, Sentido común, fueron empujando la balanza.

¿Qué datos sorprenden más en la historia de EE. UU.?

Aquí es donde la historia se vuelve casi cinematográfica. Y a veces absurda.

En 1777 se celebró el primer 4 de julio con fuegos artificiales. Hoy, el gasto supera los 600 millones de dólares en estos espectáculos.

en estos espectáculos. En 1778, George Washington autorizó doble ración de ron para los soldados. Sí, alcohol como celebración militar.

para los soldados. Sí, alcohol como celebración militar. En 1781, Massachusetts lo convirtió en fiesta estatal.

En 1870, el Congreso lo declaró oficialmente feriado nacional.

La Campana de la Libertad se toca 13 veces en honor a las colonias, aunque nunca sonó durante la independencia real.

Y hay coincidencias que parecen escritas con ironía histórica: según Let’s Live USA, dos presidentes fundadores murieron el mismo 4 de julio de 1826: John Adams y Thomas Jefferson. Exactamente 50 años después de la independencia. Otro presidente, James Monroe, también murió en esa fecha años más tarde.

El destino, a veces, tiene sentido del humor.

¿Qué no sabe la gente sobre el 4 de julio en Estados Unidos?

Aquí hay un dato que incomoda un poco. Según The Hispanic Council, el 42% de los estadounidenses no sabe en qué año se declaró la independencia, y el 25% no recuerda de qué país se separaron.

Suena increíble, pero pasa.

Y al mismo tiempo, es una de las celebraciones más intensas del país. Desfiles por la mañana, banderas por todas partes, picnics familiares, partidos de béisbol… y cuando cae la noche, el cielo se convierte en espectáculo.

¿Cómo se vive realmente el Día de la Independencia en EE. UU.?

Hay algo casi ritual en este día. No importa la ciudad. Grandes urbes o pueblos pequeños, el patrón se repite.

Mañana: desfiles con bandas, veteranos y carros alegóricos

Tarde: comida, barbacoas, béisbol, reuniones familiares

Noche: fuegos artificiales en todo el país

Pero lo curioso es que, detrás de la emoción, hay un país que muchas veces no recuerda todos los detalles históricos con precisión. Y quizá eso también dice algo.

Un país que celebra sin siempre recordar

El 4 de julio es memoria, pero también es olvido selectivo. Es historia, pero también espectáculo. Es política, pero también picnic.

Y quizá por eso funciona.

Porque entre datos curiosos del 4 de julio, muertes presidenciales sincronizadas, votaciones que no ocurrieron el día que creemos y celebraciones que mueven millones, hay algo más simple: una nación que se cuenta a sí misma una historia cada año… aunque a veces la recuerde a medias.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.