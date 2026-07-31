No sólo UNAM: los exámenes de admisión que fueron anulados o repetidos en el mundo

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Así resolvieron estos países los casos de exámenes de admisión. Foto: Cuartoscuro

Ahora que la UNAM anunció que aplicará un examen de control presencial como parte de la polémica desatada por el ingreso a licenciatura 2026-2027, te diremos qué otras universidades del mundo han tenido que anular o repetir sus exámenes.

Otros casos donde exámenes fueron repetidos o cancelados por irregularidades

No sólo la UNAM, también se han presentado casos de repetición o cancelación de alguno de los exámenes de ingreso a universidades u otras instituciones como en Argentina, Perú, Corea del Sur, Argelia o situaciones extremas como la India, donde, según te lo informamos en Unotv.com, se busca aumentar las penas de cárcel e imponer multas millonarias por filtración de exámenes.

UABC: el examen virtual se anuló

Uno de los antecedentes más conocidos en México ocurrió en 2020, cuando la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) aplicó su examen de admisión en línea, pero volvió a repetirlo, de manera presencial, por irregularidades.

Algunos aspirantes obtuvieron y compartieron respuestas del examen mediante grupos de mensajería y redes sociales, por lo que la universidad anuló el examen virtual y optó por repetir el examen, pero esta vez de manera presencial.

India: el examen NEET, de revisión parcial a repetición nacional

El NEET, examen que da acceso a las escuelas de Medicina en India, también ha enfrentado varios escándalos.

En 2024, tras descubrir filtraciones de reactivos, la Corte Suprema de India rechazó repetir la evaluación para todos los aspirantes y ordenó investigar únicamente los casos relacionados con el fraude.

Sin embargo, en 2026 una nueva filtración de mayor alcance llevó a las autoridades a cancelar la convocatoria y repetir el examen a nivel nacional, acompañado de un fuerte operativo de seguridad. Esta vez 2 millones de estudiantes repitieron el examen de acceso público y se le dio seguimiento en medios como The Indian Express y The Times of India.

Perú: un examen se mantuvo, otro terminó cancelado

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrentó dos escenarios distintos.

En 2020, pese a que circularon preguntas en WhatsApp y Facebook y hubo reportes de fallas en la supervisión del examen virtual, la universidad decidió mantener válidos los resultados mientras investigaba casos específicos.

Pero en el proceso de admisión de septiembre de 2022, tras confirmarse la filtración de reactivos y una presunta red que cobraba por facilitar el ingreso, la institución anuló completamente el examen y convocó a un nuevo proceso, según consignaron varios medios peruanos como El Comercio y La República.

Argentina: sólo repitieron el examen a los puntajes más altos

En julio de 2025, el Examen Único para Residencias Médicas registró un incremento inusual de calificaciones sobresalientes. Por esta razón, el Ministerio de Salud de Argentina decidió que únicamente aquellos estudiantes con puntuaciones extraordinarias volverían a repetir la evaluación.

Según el diario La Nación, tras la polémica, se convocó a 141 aspirantes, a los que también se les aplicó una prueba oral, sólo se presentaron 117, pero ninguna de ellos pudo revalidar su calificación original.

Corea del Sur: cuando un examen internacional fue cancelado

En 2016, el organismo que administra el ACT, utilizado para ingresar a universidades de Estados Unidos, canceló la aplicación del examen en Corea del Sur y Hong Kong horas antes de su inicio tras detectar una filtración de reactivos.

El caso lo documentó The Guardian, que informó que miles de estudiantes tuvieron que esperar una nueva convocatoria. También recordó que en 2013, el College Board ya había suspendido la aplicación del SAT en Corea del Sur en 2013 por un problema similar.

Argelia: más de medio millón de estudiantes repitió el examen

Uno de los casos más grandes ocurrió en 2016, cuando el Gobierno de Argelia ordenó repetir parte del examen nacional de bachillerato para más de 500 mil estudiantes, luego de que las preguntas se difundieron en redes sociales.

El episodio lo reportaron varias agencias como Reuters e incluso medios como TIME, quien documentó cómo este país restringió temporalmente el acceso a internet durante los exámenes nacionales para evitar filtraciones.

¿Qué muestran los casos de los exámenes de admisión?

Tras la detección de irregularidades estadísticas en los resultados del examen de admisión realizado en línea por la UNAM, se decidió aplicar un examen de control presencial a los aspirantes seleccionados y también para aquellos con alto puntaje que no fueron seleccionados.

Los antecedentes internacionales reflejan que no existe una única fórmula cuando un examen de admisión pierde credibilidad.

Como vimos, algunas instituciones optaron por repetir el examen de ingreso, otras sólo revisaron los casos sospechoso y algunas hicieron auditorías con la finalidad de otorgar mayor confianza al futuro académico de los estudiantes.

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