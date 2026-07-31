¿Tienes credencial Inapam? Así puedes obtener 50% de descuento en autobuses

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La tarjeta de Inapam ofrece descuentos en viajes por autobús. Foto: Cuartoscuro

Durante esta temporada vacacional, las personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a descuentos del 50% en diversas líneas de autobuses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por cada empresa.

ETN Turistar

ETN Turistar ofrece un 50% de descuento a personas con credencial del Inapam. El beneficio también aplica para menores de 3 a 11 años, personas con discapacidad y estudiantes, estos últimos únicamente durante los periodos vacacionales.

ADO

ADO brinda un 50% de descuento a personas con credencial del Inapam (antes INSEN).

Para obtener el beneficio es necesario presentar la credencial original del Inapam o una identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE) o pasaporte, que acredite una edad de 60 años o más.

La empresa señala que el descuento está limitado a dos boletos por autobús en corridas normales, según la página oficial de la empresa.

Primera Plus

Primera Plus también ofrece un 50% de descuento a personas con credencial vigente del Inapam o con una identificación oficial que acredite una edad de 60 años o más.

Para hacer válido el descuento, la empresa indica que el documento debe presentarse tanto al momento de comprar el boleto como al abordar la unidad.

Entre las condiciones del beneficio se encuentran:

Está sujeto a disponibilidad

El boleto no es transferible

Aplica únicamente en compras realizadas a través de los canales oficiales de Primera Plus

No aplica sobre otros descuentos

Con estos beneficios, las personas adultas mayores pueden reducir el costo de sus traslados durante las vacaciones, siempre que presenten la documentación requerida y cumplan con las condiciones de cada línea de autobuses.

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