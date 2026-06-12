Sheinbaum apuesta por diálogo directo con maestros y no con cúpulas para reformar la Usicamm

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Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de agosto el Gobierno iniciará una consulta directa con maestras y maestros de todo el país para definir el futuro de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), al considerar que las decisiones sobre el sistema educativo deben construirse con la participación del magisterio y no únicamente mediante negociaciones con las dirigencias sindicales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el diálogo con la CNTE y con otras organizaciones magisteriales seguirá abierto, pero señaló que llegó el momento de escuchar directamente a quienes trabajan en las aulas.

Consulta directa a más de un millón de docentes

Sheinbaum explicó que la intención es conocer la opinión de las bases magisteriales sobre una eventual sustitución de la Usicamm, mecanismo que actualmente regula procesos como promoción, movilidad y desarrollo profesional de los docentes.

La presidenta afirmó que la consulta se realizará de manera directa con las y los maestros, mediante mecanismos que aún serán definidos y que se darán a conocer más adelante.

Indicó que el objetivo es que participen docentes de todo el país y que la discusión llegue hasta cada plantel educativo para recoger opiniones sobre el modelo que debería reemplazar a la Usicamm.

Rechaza regresar a esquemas que generaron corrupción

La mandataria recordó que antes de la reforma educativa de 2013 existían mecanismos de decisión compartida entre sindicatos y gobiernos estatales que, dijo, derivaron en prácticas irregulares.

También criticó la reforma impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, al señalar que estableció un sistema de evaluación que generó incertidumbre laboral para los docentes.

Por ello, aseguró que la solución no pasa por regresar a esquemas anteriores ni por mantener intacto el modelo actual, sino por construir una alternativa con la participación de las propias maestras y maestros.

El diálogo con la CNTE continuará

Aunque la CNTE mantiene movilizaciones y protestas, Sheinbaum afirmó que el Gobierno no cerrará las mesas de negociación.

Sin embargo, consideró que las reuniones con las dirigencias no pueden ser la única vía para atender las demandas del sector educativo, por lo que insistió en la necesidad de establecer comunicación directa con las bases.

La presidenta señaló que también buscará informar a los docentes sobre las propuestas que ha presentado el Gobierno federal en materia laboral, salarial y de fortalecimiento educativo, al considerar que en algunos casos esa información no llega a las escuelas.

Fan Fest seguirá abierto pese a movilizaciones

Respecto a las protestas anunciadas por la CNTE durante la inauguración del Mundial 2026, Sheinbaum confirmó que el Fan Fest del Zócalo se mantendrá abierto al público.

Además, comentó que intentará acudir al evento para seguir el partido inaugural, aunque dijo que su asistencia dependerá de las condiciones que se presenten durante la jornada.

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