Sheinbaum defiende el traspaso de Afores al Fondo de Pensiones del Bienestar: “No viola la Constitución”

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Presidenta dice que Fondo de Pensiones no es inconstitucional. Foto: Cuartoscuro

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara el traspaso de subcuentas de retiro inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el mecanismo continuará operando y que no representa una violación a la Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el fondo sigue recibiendo recursos provenientes de cuentas no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años en el IMSS y 75 años en el ISSSTE, tal como fue establecido desde su creación.

💰 La SCJN declaró constitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar, avalando que los recursos de las Afores no reclamadas (cuentas inactivas de trabajadores mayores de 70 años en el IMSS y 75 en el ISSSTE) sean transferidos a este fideicomiso.



La presidenta Claudia… pic.twitter.com/A5Um1PIfkk — Patricia Estrada (@estradapaty) August 13, 2026

“No hay ninguna inconstitucionalidad”

Sheinbaum sostuvo que la resolución de la Corte ratifica un esquema que ya se encontraba en funcionamiento.

“No, eso sigue, eso continúa, eso no estaba parado desde el momento que se creó el fondo (…) continúa con sus ingresos para poder tener lo que compensaría algunas de las pensiones para el salario medio”, señaló.

Al ser cuestionada sobre si el fallo modificaba la operación del mecanismo, respondió:

“Más bien se aprueba lo que venía ya ocurriendo, ya no hay, digamos, ninguna inconstitucionalidad en este caso”.

Continúa el debate sobre las cuentas no reclamadas

El Gobierno federal sostiene que los recursos transferidos al Fondo de Pensiones del Bienestar no se pierden y pueden ser reclamados posteriormente por los trabajadores o sus beneficiarios.

Sin embargo, especialistas del sector financiero han expresado dudas sobre la viabilidad del modelo una vez que disminuya la disponibilidad de cuentas no reclamadas y han advertido sobre la complejidad que podrían enfrentar algunas personas para recuperar esos recursos.

El Fondo de Pensiones del Bienestar fue creado para complementar las jubilaciones de trabajadores que reciben ingresos cercanos al salario promedio, utilizando diversas fuentes de financiamiento, entre ellas las cuentas de retiro que permanecen inactivas y sin ser reclamadas.

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