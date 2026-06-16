Resultados completos del Mundial 2026 hoy lunes 15 de junio

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Los partidos corresponden a los grupos G y H. Foto: Reuters

El Mundial 2026 continua este lunes en su quinto día de actividades con los partidos correspondientes a los grupos G y H.

Además, también es la jornada en la que debutarán las selecciones de España, una de las favoritas para ganar la justa mundialista, así como Uruguay, Irán y Cabo Verde, que se clasificó por primera vez a la competencia.

Los encuentros de este lunes son:

España vs Islas de Cabo Verde

Bélgica vs Egipto

Arabia Saudita vs Uruguay

Irán vs Nueva Zelanda

Cabo Verde sorprende y empata a cero con España

España arrancó su participación en el Mundial 2026 con un inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde, en uno de los resultados más sorpresivos de la historia reciente del Mundial.

La selección dirigida por Luis de la Fuente dominó la posesión del balón y generó numerosas oportunidades, pero nunca encontró la forma de superar la resistencia del conjunto africano.

La gran figura del encuentro fue el veterano arquero de Cabo Verde, Vozinha, de 40 años, quien sostuvo el resultado con varias intervenciones clave. España registró más de 20 disparos y contó con el ingreso de Lamine Yamal en la segunda mitad para buscar el triunfo, pero ni siquiera la joven estrella pudo romper el orden defensivo de los “Tiburones Azules”.

El empate adquiere mayor relevancia al considerar la diferencia entre ambas selecciones. España es una de las principales favoritas al título y cuenta con una de las plantillas más valiosas del torneo, mientras que Cabo Verde disputa apenas su primer Mundial. Incluso, el conjunto africano estuvo cerca de llevarse la victoria en los minutos finales.

Foto: Reuters

Bélgica rescata un empate ante Egipto en Seattle

Bélgica sufrió más de lo esperado en su debut mundialista y terminó empatando 1-1 con Egipto en un partido lleno de emociones disputado en Seattle.

Aunque los europeos controlaron gran parte de la posesión desde el inicio, los africanos sorprendieron al abrir el marcador al minuto 20 gracias a un potente disparo de Emam Ashour que dejó sin opciones a Thibaut Courtois.

Los “Diablos Rojos” insistieron durante gran parte del encuentro, pero se toparon con una defensa ordenada y con un Egipto peligroso al contragolpe.

Kevin De Bruyne estuvo cerca de empatar con un tiro libre que se estrelló en el poste, mientras que Mohamed Salah también generó peligro para los “Faraones” con un remate que exigió una gran intervención del arquero belga.

El empate llegó al minuto 66, apenas segundos después del ingreso de Romelu Lukaku. En una jugada dentro del área, Mohamed Hany terminó enviando el balón a su propia portería en un intento por despejar.

Ambos equipos buscaron el triunfo en los minutos finales, pero el marcador ya no se movió y repartieron puntos en el arranque del Grupo G.

Foto: Reuters

Uruguay rescata un empate ante Arabia Saudita en su debut mundialista

La Selección “Charrúa” tuvo que remar contracorriente en su debut mundialista y terminó empatando 1-1 con Arabia Saudita en Miami.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dominó gran parte de la posesión y generó las primeras oportunidades de peligro, pero un error defensivo antes del descanso permitió que Abdulelah Al-Amri adelantara a los saudíes al minuto 40.

En la segunda mitad, “la Celeste” aumentó la presión sobre el arco rival y encontró respuesta en los cambios realizados por Bielsa. Federico Viñas y Manuel Ugarte estuvieron cerca de igualar el marcador, este último con un disparo que se estrelló en el poste.

La insistencia uruguaya finalmente rindió frutos al minuto 79, cuando Maxi Araújo aprovechó una serie de rebotes dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y devolverle la esperanza a su equipo.

Los minutos finales fueron de dominio sudamericano. Federico Valverde y Brian Rodríguez tuvieron oportunidades para completar la remontada, pero el arquero Mohammed Al Owais apareció en momentos clave para asegurar el empate.

Con este resultado, Uruguay deja escapar la victoria en su estreno y ahora enfrentará a España en un duelo que podría ser decisivo para sus aspiraciones en el Grupo H.

Foto: Reuters

Los encuentros de este martes corresponden a los primeros partidos de los grupos I y J:

Francia vs Senegal

Irak vs Noruega

Argentina vs Argelia

Austria vs Jordania

Todos los partidos para esta jornada del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos.

Información en desarrollo…

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