Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero y Michoacán
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN) localizaron e inhabilitaron cuatro laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero y Michoacán, donde aseguraron y destruyeron más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas.
Las acciones se llevaron a cabo en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como parte del seguimiento a grupos delictivos relacionados con la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.
¿Qué aseguraron en los laboratorios de metanfetamina?
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en los cuatro puntos fueron asegurados y destruidos diversos materiales y equipos utilizados para la producción de drogas sintéticas.
Entre lo localizado se encuentran:
- Más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas
- 27 reactores
- 54 tanques de gas
- 45 ollas
- 57 tinas de gran capacidad
- Seis contenedores
- Secadoras, estufas, quemadores y bombas
- Una procesadora industrial y diverso equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas
Personal especializado realizó el desmantelamiento e inutilización de los equipos, recipientes, utensilios y materiales encontrados, bajo los protocolos de seguridad correspondientes para reducir riesgos al personal que participó en las labores, a la población y al medio ambiente.
Agreden a agentes durante operativo en Guerrero y Michoacán
Durante las labores de desmantelamiento de los laboratorios clandestinos, los agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.
Pese a la agresión, las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios y del equipo localizado. En las zonas donde se realizaron los operativos permanecen labores de seguridad para detener a los responsables de la agresión.
¿Qué pasó con lo asegurado en los laboratorios?
Al concluir las diligencias, los objetos, sustancias y materiales encontrados en los cuatro puntos quedaron asegurados e inutilizados.
Las autoridades informaron al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones relacionadas con los hechos.
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