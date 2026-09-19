Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero y Michoacán

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Inhabilitan 4 laboratorios de metanfetamina. Foto: SSPC.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional (GN) localizaron e inhabilitaron cuatro laboratorios clandestinos de metanfetamina en Guerrero y Michoacán, donde aseguraron y destruyeron más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas.

Las acciones se llevaron a cabo en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como parte del seguimiento a grupos delictivos relacionados con la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

¿Qué aseguraron en los laboratorios de metanfetamina?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en los cuatro puntos fueron asegurados y destruidos diversos materiales y equipos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Entre lo localizado se encuentran:

Más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas

27 reactores

54 tanques de gas

45 ollas

57 tinas de gran capacidad

Seis contenedores

Secadoras, estufas, quemadores y bombas

Una procesadora industrial y diverso equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas

Personal especializado realizó el desmantelamiento e inutilización de los equipos, recipientes, utensilios y materiales encontrados, bajo los protocolos de seguridad correspondientes para reducir riesgos al personal que participó en las labores, a la población y al medio ambiente.

Agreden a agentes durante operativo en Guerrero y Michoacán

Durante las labores de desmantelamiento de los laboratorios clandestinos, los agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Pese a la agresión, las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios y del equipo localizado. En las zonas donde se realizaron los operativos permanecen labores de seguridad para detener a los responsables de la agresión.

¿Qué pasó con lo asegurado en los laboratorios?

Al concluir las diligencias, los objetos, sustancias y materiales encontrados en los cuatro puntos quedaron asegurados e inutilizados.

Las autoridades informaron al agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones relacionadas con los hechos.

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