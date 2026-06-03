Sonora desmiente a LA Times: Durazo tiene visa vigente y no es investigado por EE.UU.

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Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de Sonora rechazó este miércoles la información publicada por el diario Los Angeles Times sobre el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al asegurar que el mandatario estatal cuenta con una visa vigente y que no ha sido notificado de investigación alguna por parte de autoridades de Estados Unidos.

La respuesta oficial fue emitida por Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora y diputada local con licencia, luego de que el medio estadounidense publicara un reportaje en el que sostiene que Durazo y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, habrían sido objeto de investigaciones criminales en Estados Unidos y que sus visas fueron retiradas.

Sonora rechaza señalamientos sobre Alfonso Durazo

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Paloma Terán calificó como “completamente falsa” la información publicada por Los Angeles Times respecto del gobernador sonorense.

“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”, señaló la funcionaria.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Asimismo, agregó que el Gobierno estatal rechaza “categóricamente cualquier señalamiento sin sustento” y reiteró su compromiso con la verdad y la transparencia.

¿Qué publicó Los Angeles Times sobre Durazo?

En su reportaje, Los Angeles Times afirmó que Estados Unidos investiga a dos gobernadores mexicanos en funciones como parte de una estrategia enfocada en funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado.

El medio aseguró, citando a personas familiarizadas con los casos, que Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya habrían sido despojados de sus visas estadounidenses en medio de investigaciones criminales. También sostuvo que Durazo estaría siendo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado y que la cancelación de su visa habría ocurrido el año pasado.

Gobierno de Sonora niega investigación o cancelación de visa

Frente a esas afirmaciones, la administración estatal fijó postura mediante el mensaje de Paloma Terán, en el que negó tanto la supuesta cancelación de la visa como la existencia de una notificación oficial sobre una investigación en Estados Unidos contra Alfonso Durazo.

El Gobierno de Sonora rechazó el contenido del reportaje y sostuvo que la información difundida por el diario estadounidense carece de sustento.

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