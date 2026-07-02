¿De qué acusan a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex?

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FGR detuvo a Gilda Lozoya por presunto lavado. Fotos: FGR/ Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

¿De qué acusa la FGR a Gilda Lozoya?

De acuerdo con la FGR, Gilda “N” está relacionada con el caso Agronitrogenados, una investigación derivada de presuntos actos de corrupción vinculados con la compra de la planta de fertilizantes durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex.

La autoridad federal sostiene que la detenida probablemente fungió como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Según la indagatoria de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), Gilda Lozoya habría recibido la cesión de derechos de una empresa por parte de su hermano, convirtiéndose en beneficiaria de recursos cuyo origen presuntamente no tiene una justificación económica o comercial válida.

FGR señala presunta triangulación de recursos

La Fiscalía indicó que los recursos administrados por Gilda Lozoya presuntamente provienen de un esquema de triangulación financiera, por lo que obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición del juez federal que la requirió, quien será el encargado de determinar su situación jurídica.

La investigación sigue en curso

La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Gilda Lozoya deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con Agronitrogenados, uno de los expedientes más relevantes derivados de la gestión de Emilio Lozoya como director de Pemex.

¿Qué es el caso Agronitrogenados?

El caso Agronitrogenados se deriva de la adquisición de una planta de fertilizantes por parte de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya.

La FGR sostiene que la operación se realizó con un sobreprecio y que existieron pagos irregulares vinculados con la compra.

Dentro de este expediente también figura Alonso Ancira Elizondo, quien fue uno de los principales bajo investigación de las autoridades.

La detención de Gilda Lozoya no representa la apertura de un nuevo caso, sino que fortalece una de las líneas de investigación enfocadas en seguir el flujo de recursos presuntamente utilizados para ocultar operaciones relacionadas con la adquisición de Agronitrogenados.

¿Cuál es la situación jurídica de Emilio Lozoya?

Actualmente, Emilio Lozoya enfrenta procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público.

Además del expediente relacionado con Agronitrogenados, el exdirector de Pemex también está vinculado al caso de los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Tras la extradición desde España, en 2020, acordó colaborar con la FGR y aportar información sobre presuntos actos de corrupción ocurridos durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Actualmente permanece en prisión domiciliaria.

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