¿Cómo murió Kenzo, el tigre de Bengala que escapó en Tepetlaoxtoc?

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Así murió Kenzo, el tigre de Bengala de Tepetlaoxtoc. Foto: Cuartoscuro/Profepa

Luego de permanecer cinco días fuera de resguardo tras escapar de un establecimiento privado en Tepetlaoxtoc, Estado de México, el tigre de bengala Kenzo murió baleado durante el operativo implementado para capturarlo.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), médicos veterinarios intentaron inmovilizar al ejemplar con dardos tranquilizantes; sin embargo, durante la intervención el felino atacó al personal participante, por lo que, ante el riesgo para la integridad física de los rescatistas, los cuerpos de seguridad aplicaron un protocolo de contención letal mediante el uso de arma de fuego.

Tras resultar herido, Kenzo recibió atención médica por especialistas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal, donde fue trasladado para recibir atención especializada. Pese a los esfuerzos médicos, el ejemplar falleció.

Respecto al tema del tigre de bengala que se escapó de un PIMVS, en el municipio mexiquense de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que el ejemplar ha sido rescatado y se encuentra recibiendo atención médica.



Continuaremos informando sobre su condición. pic.twitter.com/RtOHrLXUC4 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Profepa clausuró el establecimiento de donde escapó Kenzo

Tras concluir el operativo, la Profepa informó que impuso la clausura total temporal del establecimiento privado Animal Experience, registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), del cual escapó el tigre.

Durante la inspección, la dependencia detectó irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del Plan de Manejo, entre ellas áreas de confinamiento distintas a las autorizadas y espacios que permanecían en construcción o rehabilitación.

Además, la autoridad aseguró nueve ejemplares de vida silvestre y suspendió todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial, permitiendo únicamente las labores relacionadas con la alimentación y bienestar de los animales mientras continúa el procedimiento administrativo.

Cronología del caso de Kenzo: así fue el operativo para localizar al tigre

Día 1: Escape y primer avistamiento

Kenzo escapó el 28 de junio de 2026 de un establecimiento privado ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en Tepetlaoxtoc. Un día después fue localizado en una zona boscosa, donde permaneció bajo vigilancia debido al riesgo que representaba para la población.

Día 2: Continúa el operativo

El Gobierno Municipal de Tepetlaoxtoc informó que el tigre había sido ubicado en una zona alta y de difícil acceso, aunque todavía no era posible capturarlo. Autoridades municipales, estatales y federales mantuvieron un operativo permanente para lograr su aseguramiento.

Día 3: Vigilancia permanente

Durante el tercer día continuó el monitoreo del felino en la zona boscosa, sin que existieran condiciones adecuadas para intervenir debido al terreno accidentado y al comportamiento del ejemplar.

Día 4: Más de 80 elementos participaron en la búsqueda

Las autoridades reforzaron el operativo con más de 80 elementos, quienes realizaron recorridos en aproximadamente 300 hectáreas. Participaron Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal, Policía Montada, Unidad Canina y diversos grupos especializados, mientras las lluvias complicaban las labores.

Día 5: Captura, muerte de Kenzo y señalamientos sobre el operativo

La mañana del 2 de julio, Kenzo fue localizado por las autoridades y comenzó el operativo para capturarlo con vida. De acuerdo con Profepa, médicos veterinarios intentaron sedar al tigre con dardos tranquilizantes; sin embargo, tras un ataque del felino contra personal participante en las labores de rescate, elementos de seguridad aplicaron un protocolo de contención letal mediante el uso de arma de fuego.

El ejemplar fue trasladado para recibir atención veterinaria especializada, pero murió horas después, confirmó la dependencia federal.

Tras conocerse el fallecimiento, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, cuestionó la ejecución del operativo y afirmó que la muerte de Kenzo habría derivado de una mala ejecución de captura.

#ALERTA 🔴 #ÚltimaHora

Murió #Kenzo, el #TigreDeBengala Blanco capturado esta mañana en el #Edomex @Ernestozazueta9, presidente de la @azcarmx confirmó que el ejemplar fue baleado y después anestesiado.

Culpa a a los médicos veterinarios Ivonne Casigne y Fernando Marín… pic.twitter.com/O69eXOnBSR — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) July 2, 2026

Zazueta sostuvo que el felino fue abatido antes de ser sedado y que posteriormente recibió atención veterinaria sin éxito, por lo que falleció horas después.

¿Qué sigue tras la muerte de Kenzo?

Con la muerte del tigre, la Profepa mantiene abierto el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades derivadas del escape del ejemplar y de las irregularidades detectadas en el establecimiento donde permanecía bajo resguardo.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

La dependencia informó que continuará realizando visitas de seguimiento al inmueble para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas y definir las sanciones que correspondan conforme a la Ley General de Vida Silvestre.

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