Temporal de lluvias incrementa este viernes: 30 estados prevén precipitaciones de intensas a ligeras

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30 estados tendrán lluvias este viernes, prevé el Metereológico. Foto: Getty

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal de lluvias se intensifica este viernes, tras la llegada de la onda tropical 4, sumado a una circulación ciclónica y a un canal de baja presión. Por ello, se esperan precipitaciones a lo largo de 30 estados de la República.

No obstante, pese a ello, la onda de calor continuará afectando 10 entidades, en donde la temperatura máxima está prevista para alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 5 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nuevo León

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Tlaxcala

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Colima

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Sonora

Durango

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 5 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California; con mar de fondo en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

costas de Baja California; en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvia, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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