Temporal de lluvias incrementa este viernes: 30 estados prevén precipitaciones de intensas a ligeras

| 04:13 | Ángel Sánchez | Uno TV
30 estados tendrán lluvias este viernes, prevé el Metereológico. Foto: Getty

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal de lluvias se intensifica este viernes, tras la llegada de la onda tropical 4, sumado a una circulación ciclónica y a un canal de baja presión. Por ello, se esperan precipitaciones a lo largo de 30 estados de la República.

No obstante, pese a ello, la onda de calor continuará afectando 10 entidades, en donde la temperatura máxima está prevista para alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 5 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nuevo León
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Querétaro
  • Tlaxcala

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Jalisco
  • Colima
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Sinaloa
  • Sonora
  • Durango
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 5 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua

Vientos y oleaje:

  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California; con mar de fondo en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvia, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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