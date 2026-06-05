Temporal de lluvias incrementa este viernes: 30 estados prevén precipitaciones de intensas a ligeras
De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el temporal de lluvias se intensifica este viernes, tras la llegada de la onda tropical 4, sumado a una circulación ciclónica y a un canal de baja presión. Por ello, se esperan precipitaciones a lo largo de 30 estados de la República.
No obstante, pese a ello, la onda de calor continuará afectando 10 entidades, en donde la temperatura máxima está prevista para alcanzar los 45 °C.
¿Dónde lloverá este viernes 5 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nuevo León
- Michoacán
- Guerrero
- Querétaro
- Tlaxcala
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Campeche
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sinaloa
- Sonora
- Durango
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 5 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora y Chihuahua
Vientos y oleaje:
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California; con mar de fondo en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de lluvia, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h
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