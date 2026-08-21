Dan prisión preventiva a Fausto “N”, presunto testigo de secuestro del “Mayo” y homicidio de Héctor Cuén

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Fausto “N” está ligado a investigaciones federales. Foto: Carlos Vera/FGR

Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Fausto “N”, identificado por las autoridades como presunto testigo en los hechos relacionados con el secuestro de Ismael “Mayo” Zambada y el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Enfrenta una investigación por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones hechas ante una autoridad distinta a la judicial.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles en los juzgados federales del Altiplano, en el Estado de México, donde el juez de control informó que existía una orden de aprehensión en su contra por ambos delitos.

Fiscalía pidió audiencia privada

Durante la diligencia, la representación de la Fiscalía solicitó que la audiencia se realizara de manera privada.

De acuerdo con lo expuesto en la sala, uno de los argumentos fue la existencia de una línea de investigación en curso y de un mandato judicial que aún no ha sido cumplimentado, cuya difusión podría comprometer la identidad de personas relacionadas con el caso y afectar el desarrollo de las indagatorias.

La Fiscalía también sostuvo que existen elementos vinculados con temas de seguridad nacional.

Tras escuchar los planteamientos, el juez determinó que la audiencia se desarrollara sin acceso público.

Seguirá preso mientras continúa el proceso

Poco antes de las 17:00 horas concluyó la audiencia con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 24 de agosto a las 10:00 horas, fecha en la que se definirá si es vinculado o no a proceso.

Está relacionado con una investigación más amplia

La captura de Fausto “N” forma parte de una investigación federal relacionada con los hechos ocurridos en julio de 2024, cuando fueron secuestrados Ismael “Mayo” Zambada y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Las autoridades federales sostienen que los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones que se le atribuyen estarían vinculados con información proporcionada durante las investigaciones sobre esos acontecimientos.

La Fiscalía General de la República ha señalado previamente que existen inconsistencias en algunas versiones presentadas sobre lo ocurrido el día en que Zambada fue trasladado a Estados Unidos y en los hechos relacionados con la muerte de Cuén Ojeda, por lo que mantiene abiertas diversas líneas de investigación.

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