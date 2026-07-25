Lo que se sabe de la Academia Militarizada de Marina Doenitz tras la muerte de Dafne Zapata

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Foto: AFP/ Ilustrativa

Cuatro días después de ingresar a un campamento de verano, Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió tras un episodio que, según el relato de su madre, comenzó con vómitos y pérdida del control de esfínteres.

Desde entonces, la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, quedó bajo el escrutinio público mientras en redes sociales comenzaron a multiplicarse testimonios de exalumnos y exigencias de justicia por el caso.

Una secundaria privada con sede en Ciudad Madero

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la institución está registrada como:

Nombre: Academia Militarizada de Marina Doenitz

Academia Militarizada de Marina Doenitz Clave del centro de trabajo: 28PST0049L

28PST0049L Nivel educativo: Secundaria

Secundaria Turno: Matutino

Matutino Director: Alfonso del Ángel Castellanos

Alfonso del Ángel Castellanos Teléfono: 833 210 5042

La muerte de Dafne detonó las denuncias

Según el relato de Alejandra Quintos, madre de Dafne, la adolescente ingresó a un campamento de verano organizado por la academia. Cuatro días después del inicio de las actividades recibió una llamada del personal de la institución.

En esa primera comunicación le informaron que la menor había presentado vómitos y pérdida del control de esfínteres. La madre pidió que fuera trasladada inmediatamente a un hospital cercano.

De acuerdo con su versión, el personal respondió que no era necesario porque Dafne ya se encontraba estable. Minutos después recibió una segunda llamada.

En ella le notificaron que la adolescente se había desvanecido y que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, Alejandra Quintos informó que solicitó una necropsia particular para comparar sus resultados con los dictámenes elaborados por las autoridades.

Comienzan a aparecer más testimonios en redes sociales

Tras hacerse público el caso, una página no oficial de Facebook de la Academia Militarizada de Marina Doenitz comenzó a recopilar testimonios de personas que aseguran haber estudiado en la institución.

Uno de ellos fue publicado por un usuario identificado como Jorge Villa, quien afirmó haber causado baja después de sufrir una agresión física.

Según ese testimonio, cuando tenía 13 años un instructor identificado como “oficial Mendoza” lo golpeó en la mandíbula tras sorprenderlo comiendo un sándwich dentro del salón de clases.

El usuario asegura que el golpe lo llevó al hospital y que, cuando sus padres reclamaron, un directivo identificado como comandante Ponce les respondió que habían firmado un documento para no demandar a la institución.

El relato también sostiene que la escuela no se hizo responsable de lo ocurrido. Hasta el momento, ese testimonio corresponde únicamente a una publicación realizada en redes sociales.

Reclamos también llegaron a Instagram

El perfil de Instagram de la Academia Militarizada de Marina Doenitz también se llenó de comentarios relacionados con el caso.

Entre los mensajes publicados aparecen expresiones como:

“Justicia para Dafne”

“Deberían estar todos en la cárcel”

“Tengan decencia y entreguen a los responsables”

“¿Academia o reclusorio?”

En contraste, también permanecen publicaciones anteriores con comentarios positivos hacia la institución, como usuarios que la califican como “La mejor escuela de la República”.

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