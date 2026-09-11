Actividad industrial en México crece 2.4% en julio, impulsada por la construcción

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Construcción y minería, los sectores con más actividad. Foto: Cuartoscuro.

En julio, la actividad económica registró un incremento en distintos sectores y subsectores, principalmente impulsada por la construcción. Suman dos meses consecutivos de crecimiento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante ese mes, dicha actividad incrementó un 0.5% con respecto a junio, mientras que el crecimiento alcanzó el 2.4% a nivel anual, según cifras desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

Con este resultado de julio, suman dos meses consecutivos de crecimiento en la actividad industrial. El mes anterior, el aumento fue del 0.2% mensual.

Abril registró el pico más alto de este 2026, con un aumento del 2.1% en la actividad industrial.

En julio 2026, con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial #IMAI se situó en 102.5 puntos, con un aumento mensual de 0.5%. Respecto a julio 2025, incrementó 2.4%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:



⬇️-1.8% Minería

↔️ 0.0%… pic.twitter.com/JYCOwq1xeV — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 11, 2026

Crecimiento en actividad industrial por sectores y subsectores en julio

La construcción fue el sector industrial que registró un mayor crecimiento para julio de este 2026, al registrar un aumento de actividades del 6.7% anual.

Principales crecimientos

Edificación: +8.2% anual

Trabajos especializados de construcción: 7.8%

Obras de ingeniería civil: 2.4%

Por su parte, la minería tuvo un aumento de actividades del 1.6% anual para julio del 2026.

Principales crecimientos

Extracción de petróleo y gas: +1.6%

Servicios relacionados a la minería: +26%

Asimismo, las actividades de la industria manufacturera aumentaron un 1.3% anual para julio.

Principales crecimientos

Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón: +14.7%

Creación de equipo de computación, comunicación, medición y otros componentes electrónicos: +14.2%

Fabricación de maquinaria y equipo: +4.4%

En cambio, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, agua y gas subieron un 0.7% anual.

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