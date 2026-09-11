Menor deducibilidad, menos horas laborales y aumentos salariales amagan a empresas en 2027

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Empresas enfrentarían presión fiscal. Foto: Cuartscuro

Las empresas en México enfrentarían nuevas presiones en 2027 por cambios fiscales, la reducción de la jornada laboral y los aumentos salariales, según especialistas consultados sobre las propuestas incluidas en el Paquete Económico 2027.

Entre los cambios planteados se encuentra una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que limitaría algunas deducciones de las empresas. A esto se sumarían mayores costos laborales derivados de la reducción gradual de la jornada de trabajo.

Reforma al ISR limitaría deducciones de empresas

De acuerdo con la propuesta de reforma, se establecería un tope de 96.67% a las deducciones para empresas cuyos gastos representen prácticamente la totalidad de sus ingresos.

Además, la deducción de intereses netos pasaría de 30% a 20%, de acuerdo con la información presentada sobre el Paquete Económico 2027, que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, mantendrá finanzas públicas responsables y garantizará recursos para el bienestar de la población.

Roberto Colín, del Colegio de Contaduría Pública de México, consideró que la limitación de las deducciones es uno de los puntos centrales de la reforma.

Especialistas advierten que estas medidas podrían representar una presión adicional para empresas que ya enfrentan costos laborales, burocracia e inseguridad.

Jornada laboral bajaría de 48 a 46 horas en 2027

Otro de los cambios que impactarían a las empresas sería la reducción gradual de la jornada laboral.

De acuerdo con el calendario planteado, en 2027 comenzaría la disminución de 48 a 46 horas semanales, con el objetivo de llegar a 40 horas en 2030. Lo que impactará en la productividad.

A esto se suman los incrementos al salario mínimo y otros cambios laborales, como la ampliación de vacaciones.

Alejandra Macías, especialista en finanzas públicas, señaló que estas políticas buscan mejorar el bienestar y reducir la pobreza, aunque las empresas han tenido que adaptarse a los nuevos costos.

“Todas estas políticas laborales de reducción de jornada… la ampliación de las vacaciones y esto es necesario igual que el salario mínimo para reducir la pobreza y mejorar el bienestar, pero las empresas se han tenido que ir acomodando”, Alejandra Macías, experta en finanzas públicas

Advierten posible impacto en empleo e inversión

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, señaló que operar en México implica enfrentar diversos obstáculos, entre ellos las presiones salariales.

“Operar en México enfrenta una serie de cuellos de botella porque al mismo tiempo enfrentas presiones salariales al alza que han aumentado en los últimos siete años y que van a seguir aumentando”, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico, IMCO

Alejandra Macías advirtió que se ha observado una caída en el registro de patrones ante el IMSS y que el bajo crecimiento de la inversión puede afectar la generación de empleo formal.

“Se observan en los números que ha habido una caída en el registro de patrones en el IMSS y simplemente en el número de inversión, que no despeguemos, que no generemos más empleo, el que esté reduciéndose el empleo formal”, Alejandra Macías, experta en finanzas públicas

De pasar la reforma a la ley del ISR las empresas tendrían que ajustar gastos y plantillas para sobrevivir.

“En periodo de estabilización tienen más gastos que ingresos y esto, al generarles el pago de un impuesto en esos periodos o en esas épocas, puede ser muy sensible en su permanencia porque algunos no van a aguantarlo, tendrán que reforzar costos y ahí es donde vemos una probabilidad latente de recortar puestos laborales”, Roberto Colín, Colegio de Contaduría Pública de México

La propuesta deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de que los cambios puedan entrar en vigor.

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