Hoteleros alertan por aumento de 35.8% al pago de no residente para turistas

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Hoteleros alertan por aumento al DNR para turistas. FOTO: Cuartoscuro

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) pidió al Gobierno Federal y al Congreso reconsiderar el aumento al Derecho de No Residente (DNR) incluido en el Paquete Económico 2027. El organismo advirtió este 9 de septiembre que el ajuste elevaría el costo que pagan los visitantes extranjeros para ingresar a México.

La propuesta plantea subir el DNR de 983 a 1,334.80 pesos por visitante, un incremento de 35.8%. Según el CHCM, la medida encarecería la llegada de turistas, afectaría la competitividad de los destinos del Caribe y pondría en riesgo empleos relacionados con el sector.

DNR subiría 55% en dos años, advierte el sector hotelero

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano señaló que el nuevo ajuste se sumaría al aumento aproximado de 14.2% aplicado en 2026. De aprobarse, el cobro pasaría de 861 pesos en 2025 a 1,334.80 pesos en 2027, lo que representaría un incremento acumulado cercano al 55% en dos años.

El organismo, que agrupa a asociaciones hoteleras y de tiempo compartido de Quintana Roo, consideró necesario evaluar los efectos del incremento sobre la llegada de visitantes, el empleo y la competitividad de México frente a otros destinos del Caribe.

También pidió considerar otros costos que enfrentan los viajeros, incluida la propuesta de aumento a los derechos por el uso del espacio aéreo.

Hoteleros piden usar parte del DNR para promoción turística

El CHCM solicitó que una parte de la recaudación del DNR sea destinada de manera permanente a la promoción turística, bajo reglas claras, transparencia, participación del sector privado e indicadores que permitan medir los resultados.

El organismo recordó que el Caribe Mexicano reúne 12 destinos turísticos y alrededor de 140 mil habitaciones hoteleras. Además, señaló que miles de familias dependen de los ingresos generados por hoteles, restaurantes, transporte, comercios y empresas proveedoras.

Entre sus propuestas está abrir una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo y el Congreso de la Unión para analizar alternativas.

CHCM reconoce recursos para atender el sargazo

El Consejo valoró que el Paquete Económico 2027 contemple recursos para el Proyecto Sargazo, debido a sus efectos sobre el medio ambiente, las comunidades costeras y la imagen de los destinos.

Sin embargo, señaló que la distribución propuesta del DNR no contempla recursos para promoción turística y pidió corregir esa situación.

El CHCM también reconoció la necesidad de modernizar los servicios migratorios, pero sostuvo que su financiamiento debe basarse en costos transparentes, eficiencia y mejoras verificables en la atención a los turistas.

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