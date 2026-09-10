Extorsión y lavado de dinero: los otros riesgos que amenazan a Sinaloa, afirma experto

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Homicidios, secuestros y enfrentamientos no son los únicos problemas que enfrenta la población en Sinaloa, pues, de acuerdo con Salvador Mejía, especialista en crímenes financieros, existen riesgos como extorsión y el lavado de dinero.

Mejía alerta que un peligro es que empresas legalmente constituidas reciban recursos sin conocer su origen. El experto explicó que un empresario puede aceptar una inversión o financiamiento aparentemente legal, sin investigar quién está detrás del dinero. Si posteriormente se descubre una relación con organizaciones criminales, la empresa podría enfrentar investigaciones o sanciones.

Según el especialista, en estados como Sinaloa y Jalisco puede ser cada vez más complicado distinguir entre empresas que operan de manera independiente y aquellas relacionadas con recursos ilícitos.

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