¿Tienes 18 años y trabajas? Infonavit adelgaza requisitos para que compres tu casa

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Foto: Getty Images.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) simplificó los requisitos para que trabajadores jóvenes mayores de 18 años puedan adquirir una Vivienda para el Bienestar.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó el 15 de junio de 2026 que antes los derechohabientes enfrentaban más de 25 requisitos para obtener un crédito.

Por ello, el Gobierno Federal realizó varios cambios, como la eliminación de condiciones relacionadas con el Buró de Crédito, pues el comportamiento financiero de una persona podía afectar al monto a recibir en el Infonavit.

Específicamente para el esquema de Vivienda para el Bienestar, el Infonavit fijó estas condiciones:

Tener al menos seis meses de antigüedad laboral cotizando .

. Percibir entre uno y dos salarios mínimos .

. No tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit

Importante: Estos cambios corresponden al esquema de Vivienda para el Bienestar. No significa que todos los créditos del Infonavit hayan eliminado sus requisitos.

¿Cómo acceder a un crédito de Viviendas para el Bienestar?

Si cumplen los requisitos, los jóvenes de 18 años que trabajan pueden acceder únicamente al programa de Viviendas para el Bienestar del Infonavit, las mismas que tienen un valor aproximado de 630 mil pesos, dependiendo del conjunto habitacional.

Dicho monto se determinó conforme a varios factores, entre ellos, la capacidad de pago de los trabajadores que reciben hasta dos salarios mínimos y el monto máximo de crédito al que pueden acceder.

La cantidad de préstamo depende de las condiciones particulares de cada derechohabiente, la alternativa de financiamiento y los plazos.

Las personas interesadas en calcular su capacidad crediticia pueden entrar al siguiente simulador del Infonavit.

¿Cuáles son los requisitos de Infonavit para jóvenes de 18 años?

Ser derechohabiente del Infonavit.

Tener al menos seis meses de antigüedad en el empleo y cotizando .

. Percibir un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos .

. No contar con un crédito hipotecario vigente con el Infonavit.

Paso a paso para solicitar un crédito Infonavit

Entra a Mi Cuenta Infonavit y elige “Tramitar mi crédito” para acceder a tu precalificación.

Realiza el curso “Saber + para decidir mejor” para avanzar con el crédito.

Selecciona la vivienda a adquirir dentro de las opciones disponibles del programa.

Solicita el avalúo de la vivienda: si compras a una constructora, esta misma se encarga; si es a un particular, debes solicitarlo a la unidad autorizada por Infonavit.

Integra el resultado del avalúo a tu expediente y pide formalmente el crédito. Debes integrar:



-Solicitud de inscripción de crédito

-Avalúo electrónico de la vivienda

-Acta de nacimiento

-Identificación oficial vigente

-Documentación adicional dependiendo del tipo de operación

Elige un notario de la lista de profesionales disponibles para la escrituración.

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