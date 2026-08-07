Billetes y monedas más falsificadas en el primer semestre de 2026 en México, según Banxico

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Banxico revelas cuáles son los billetes más falsificados. Foto: Cuartoscuro

El billete de 500 pesos y la moneda de 10 pesos encabezaron el registro de piezas falsas recibidas por el Banco de México (Banxico) durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras preliminares de la institución.

Entre enero y junio de 2026, Banxico recibió para análisis 62 mil 52 billetes falsos de 500 pesos, mientras que, entre las monedas nacionales, la denominación de 10 pesos acumuló 57 piezas falsas. Las cifras corresponden a la suma de los periodos enero-marzo y abril-junio.

Billete de 500 pesos, el más falsificado en primer semestre de 2026

Los registros de Banxico colocan al billete de 500 pesos como la denominación con mayor número de piezas falsas durante los primeros seis meses del año.

De enero a marzo fueron identificadas 31 mil 191 piezas falsas de 500 pesos, mientras que de abril a junio se registraron otras 30 mil 861. En conjunto, sumaron 62 mil 52 billetes.

El registro de billetes falsos durante el primer semestre de 2026 quedó de la siguiente manera:

500 pesos: 62 mil 52 piezas

100 pesos: 26 mil 733

200 pesos: 26 mil 21

1,000 pesos: 3 mil 683

50 pesos: 3 mil 527

20 pesos: 768

En total, Banxico recibió 122 mil 784 billetes nacionales falsos durante enero-junio: 62 mil 612 en el primer trimestre y 60 mil 172 en el segundo.

Moneda de 10 pesos encabeza las piezas falsas

En el caso de las monedas metálicas nacionales, las cantidades fueron considerablemente menores.

La moneda de 10 pesos registró 57 piezas falsas durante el primer semestre de 2026: 33 entre enero y marzo y 24 entre abril y junio.

También se reportaron dos monedas falsas de 20 pesos y una de 50 pesos. Para las denominaciones de 1, 2, 5 y 100 pesos no aparecen piezas clasificadas como falsas en los dos trimestres.

En total, Banxico registró 60 monedas nacionales falsas durante el primer semestre: 35 en enero-marzo y 25 en abril-junio.

Datos de billetes y monedas falsas son preliminares

El cuadro de Banco de México corresponde a las piezas que la institución recibió para análisis y que fueron clasificadas como falsas. Por ello, los datos no representan necesariamente todo el dinero falso que pudiera estar en circulación.

Además, Banxico señala que las cifras de 2026 son preliminares. Los datos disponibles hasta ahora abarcan el primer semestre del año, de enero a junio de 2026.

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