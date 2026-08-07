Infonavit establece límite de edad para solicitar un crédito de vivienda y el plazo del financiamiento

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Infonavit ofrece distintos tipos de crédito. Foto: Cuartoscuro

Para solicitar un crédito Infonavit, la edad es uno de los factores que se deben considerar antes de elegir el plazo del financiamiento. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no establece una edad máxima para iniciar el trámite, pero sí fija un límite para la suma de la edad del trabajador y los años que durará el crédito.

¿Cuál es la edad máxima para un crédito Infonavit?

El Infonavit establece que el plazo de un crédito puede ir de uno a 30 años. Sin embargo, el financiamiento debe terminar antes de alcanzar el límite de edad establecido por el Instituto.

La regla cambia dependiendo de si quien solicita el crédito es hombre o mujer:

Hombres: la edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años .

la edad más el plazo del crédito no debe superar los . Mujeres: la edad más el plazo del crédito no debe superar los 75 años.

Por ejemplo, si un hombre tiene 50 años, podría elegir un plazo de hasta 20 años. En el caso de una mujer de la misma edad, el plazo podría ser de hasta 25 años.

Esto significa que entre mayor sea la edad al momento de solicitar el financiamiento, menor será el plazo máximo disponible para pagarlo.

¿Qué otros factores considera Infonavit?

La edad no es el único elemento que determina las condiciones de un crédito Infonavit. El monto que puede obtener cada trabajador también depende de factores como su salario, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y su historial laboral.

El financiamiento puede utilizarse para diferentes objetivos relacionados con la vivienda, como la compra de un inmueble, adquisición de un terreno o realización de mejoras en una casa.

Por ello, antes de elegir un crédito, es importante revisar tanto el monto disponible como el plazo que corresponde de acuerdo con la edad del solicitante.

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