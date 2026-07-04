Boom por “¿Y si sí?”; crece carrera por registrar la marca

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“¿Y si sí?” impulsa registro como marca ante el IMPI. FOTO: Cuartoscuro / IA

Los aficionados mexicanos hicieron de “¿Y si sí?”, una de las frases más populares durante la reciente justa mundialista, al usarla como una muestra de esperanza para que la Selección Mexicana rompa la barrera del llamado quinto partido aprovechando su condición de local. Lo que comenzó como una expresión entre seguidores ya llamó la atención de particulares y empresas que buscan protegerla como marca.

La frase “¿Y si sí?”, ya cuenta con antecedentes de registro y, en las últimas semanas, sumó nuevas solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de acuerdo con una consulta realizada por Uno TV.

¿Y si sí? Crecen las solicitudes para registrar la frase como marca

Desde 2013, la Lotería Nacional es titular de la marca ¿¡Y SI, Sí!?, registrada para identificar sorteos y juegos de azar, con una vigencia que se extiende hasta 2032, según información del IMPI.

Recientemente, en marzo de 2025, Sergio Guízar Cuevas obtuvo el registro de la marca ¿Y SI SI? para servicios de coaching y formación, con vigencia hasta 2035.

Con el auge de la expresión durante la competencia internacional de balompié, comenzaron a aparecer nuevas solicitudes para registrar variantes de la frase.

Empresas y particulares buscan proteger variantes de “¿Y si sí?”

El 17 de junio de 2026, Luis Romano Moussali presentó ante el IMPI la solicitud para registrar la marca “YO SÉ QUE NO PERO, ¿Y SI SI?”, con el objetivo de distinguir productos de vestuario, calzado y otros artículos relacionados.

Días después, el 26 de junio de 2026, Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V. también solicitó el registro de la marca “¿Y SI SI?”, destinada a servicios de publicidad y comercialización de diversos productos y servicios.

Todas estas solicitudes deberán seguir el procedimiento establecido por el IMPI.

¿Qué sigue para las solicitudes de registro?

Las solicitudes serán publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial, donde iniciará el periodo de oposición de un mes. Una vez concluido ese plazo, el IMPI realizará los exámenes correspondientes para determinar si cada una cumple con los requisitos legales para obtener el registro como marca.

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