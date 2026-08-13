Petróleo baja un 2% tras racha a la alza por perspectivas de menor demanda y abasto en EE. UU.

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Foto: Reuters

Los precios del petróleo bajaron casi un 2% para este jueves 13 de agosto, tras una racha de incrementos. Los inversores evalúan perspectivas de una menor demanda mundial y el aumento de reservas en Estados Unidos.

A las 1140 GMT, el Brent disminuyó 1.54 dólares, es decir, un 1.7%, por lo que el barril de crudo estuvo en 87.44 dólares. En cambio, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajó 1,61 dólares, un 1,9%, quedando en 81.66 dólares por barril.

De esa forma, se recortaron las ganancias acumuladas de ambas mezclas en los días anteriores, cuando el crudo estuvo más caro.

¿Por qué bajaron los precios del petróleo este 13 de agosto?

Los precios del petróleo bajaron para este 13 de agosto ante el aumento de existencias petroleras en Estados Unidos, de acuerdo con el analista de UBS, indicó Giovanni Staunovo.

Los inventarios estadounidenses de crudo tuvieron un mayor aumento semanal desde enero del 2023, debido a la caída en las exportaciones, según datos de la Administración de Información de Energía (EIA).

Giovanni Staunovo subrayó que el descenso de precios sería limitado en tanto se mantenga reducido el tránsito de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, como parte de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Bajan previsión de demanda mundial de crudo

Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de crudo para este 2026. En su informe mensual, calculó que habrá una demanda de 580 mil barriles por día.

Se espera una contracción del consumo de 1.6 millones de barriles por día, frente a la previsión de un millón de julio, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La demanda está frenada por el aumento de los precios y las restricciones de suministro causadas por la guerra.

Actualmente, el estrecho de Ormuz permanece cerrado como consecuencia a la guerra entre Estados Unidos e Irán. El régimen iraní mantiene el control sobre esta ruta por donde circulaba el 25% del petróleo mundial diario antes del conflicto.

La reapertura y la insistencia iraní de cobrar una tasa a los buques mantiene paralizadas las negociaciones para un acuerdo de paz.

Mientras tanto, el tránsito en el estrecho se mantiene al mínimo, con apenas ocho buques hasta el pasado 11 de agosto. Antes del conflicto bélico, transitaban entre 135 y 140 navíos.

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