México obtiene 1.4 billones de pesos por comercio internacional de servicios en 2024: Inegi

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Infonavit ofrece créditos. Foto: Cuartoscuro

Empresas de México obtuvieron 1.4 billones de pesos en ingresos por comercio internacional de servicios en 2024, toda vez que aumentaron los casos de mujeres que participaron en la toma de decisiones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (Ecis), el Inegi entrevistó a 9 mil 796 empresas, de las que el 45.2% eran multinacionales.

En 2024, 5 mil 256 empresas realizaron al menos un servicio de comercio internacional, es decir, el 53.7% del total de empresas consultadas. Se trata de un aumento de 1.8 puntos porcentuales, con respecto al 2023.

En 2024, se identificaron 5,256 empresas que realizaron comercio internacional de servicios (CIS) en al menos un servicio. Lo anterior representó 53.7% del total de empresas a nivel nacional.



Para el mismo periodo, las empresas registraron 1,421,434.8 millones de pesos (mdp) en… pic.twitter.com/FxGptoiKif — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 13, 2026

Por eso, las empresas de México reportaron ingresos de un billón 421 mil 434 millones de pesos en 2024 por concepto de Comercio Internacional de Servicios.

Representa un incremento del 19.9% en comparación al 2023, cuando se reportaron un billón 185 mil 950 millones.

Sin embargo, el aumento en servicios de comercio internacional también representó un incremento en el gasto de las empresas para cubrir esos servicios.

En 2024, las empresas gastaron 298 mil 569 millones de pesos por ese concepto. Significa un aumento del 35.6% con respecto al 2023.

Principales ingresos en comercio internacional de servicios en México en 2024

Servicios de manufactura en insumos físicos que son propiedad de otros

Telecomunicaciones, informática e información:

Transportes

Mantenimiento y reparación, cargos por el uso de la propiedad intelectual y servicios personales, culturales y recreativos

Otros servicios empresariales

¿Cómo se distribuyeron los ingresos por sector?

Actividades industriales: 82.6% de los ingresos (-1.4 puntos porcentuales)

Servicios: 15.5% (+0.7 puntos)

Comercio: 1.9% (+0.7 puntos)

¿Cómo se distribuyeron los ingresos por empresa?

Empresas grandes: 77.8% del total de ingresos (+0.2 puntos porcentuales anual)

Medianas: 13.7% (-0.7 puntos)

Pequeñas: 8.3% (+0.6 puntos)

Micro: 0.2% (-0.1 puntos)

Inegi muestra aumento de la participación femenina en servicios

De forma específica, el 52.4% de las empresas de México con mujeres propietarias o socias mayoritarias que principalmente tomaron decisiones realizaron al menos un servicio de comercio internacional en 2024.

Asimismo, entre 2023 y 2024, aumentó 6.6 puntos porcentuales los casos de mujeres que tomaron las decisiones para realizar al menos un servicio internacional.

En el caso de los hombres, el incremento en toma de decisiones fue de 1.4 puntos porcentuales.

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