Precio del Gas LP: esto te costará del 13 al 19 de septiembre de 2026

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Venta de gas LP. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó la lista de precios máximos aplicables al gas LP por región y medio de venta, los cuales tendrán una vigencia del 13 al 19 de septiembre de 2026.

Costo del combustible por entidad federativa, según la Comisión Nacional de Energía (CNE)

Costo del gas LP en CDMX

El precio máximo aplicable por kilogramo en la Ciudad de México (CDMX) será de 19.84 pesos. Por otra parte, el precio por litro se ubica en 10.72 pesos.

Captura de pantalla. Foto: CNE

Costo del gas LP en el Estado de México

En Toluca, capital del Estado de México (Edomex), el costo por kilo de gas LP será de 19.80 pesos. En tanto, el costo por litro será de 10.69 pesos.

Captura de pantalla. Foto: CNE

Costo del gas LP en Baja California

Al norte del país, en Mexicali, capital de Baja California, el costo máximo por kilogramo será de 19.72 pesos. Asimismo, el costo por litro del combustible será de 10.65 pesos.

Captura de pantalla. Foto: CNE

Costo del gas LP en Jalisco

La CNE informó que el costo máximo del combustible será de 19.94 pesos en Guadalajara, la capital de Jalisco. Mientras tanto, el precio por litro será de 10.77 pesos.

Captura de pantalla. Foto: CNE

Costo del gas LP en Nuevo León

En Monterrey, Nuevo León, el precio máximo aplicable del combustible, según la CNE, será de 20.18 pesos. Asimismo, el costo por litro será de 10.90 pesos.

Captura de pantalla. Foto: CNE

Costo del gas LP en Puebla

En Puebla capital el costo máximo por kilogramo será de 19.66 pesos. En tanto, el precio por litro será de 10.62 pesos.

Captura de pantalla. Foto: CNE

Costo del gas LP en Quintana Roo

En Chetumal (Othón P. Blanco), capital de Quintana Roo, el precio máximo aplicable por kilogramo es de 21.41 pesos. Asimismo, el costo por litro será de 11.56 pesos.

Captura de pantalla. Foto: CNE

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