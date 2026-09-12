SAT fija el 17 de septiembre como fecha límite para cumplir con ciertas obligaciones

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SAT fija fecha límite para trámite. Foto: Cuartoscuro

El 17 de septiembre es la fecha límite establecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se realicen ciertos trámites, evitando así ser acreedor a algún tipo de multa.

¿Quiénes tienen hasta el 17 de septiembre para realizar trámites importantes ante el SAT?

Las personas físicas que deben presentar pagos provisionales o definitivos de impuestos federales tienen hasta el 17 de septiembre, pues, de acuerdo con el SAT, la declaración debe presentarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago.

El trámite permite declarar impuestos como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, en algunos casos, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La regla general establece que las declaraciones provisionales o definitivas deben presentarse, como máximo, el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que se declara.

Sin embargo, algunas personas físicas pueden contar con días adicionales, dependiendo del sexto dígito numérico de su RFC.

¿Cómo presentar la declaración provisional o definitiva?

El trámite se realiza en línea mediante el portal del SAT. Para ingresar, necesitas contar con tu RFC y contraseña o con tu e.firma.

Una vez dentro de la aplicación, debes llenar la información que solicita la declaración, incluyendo, según corresponda, datos sobre ingresos, deducciones, actos o actividades.

Después, debes enviar la declaración y descargar el acuse de recibo. Si existe una cantidad pendiente por pagar, el sistema también generará una línea de captura.

¿Quiénes deben presentar estos pagos?

El servicio está dirigido a personas físicas que deben cumplir con sus obligaciones fiscales mediante declaraciones mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o del ejercicio, según su régimen y obligación.

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