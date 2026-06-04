Ciudades más competitivas en México: ¿Qué factores influyen en el bienestar económico?

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Querétaro, Guadalajara y Hermosillo, ciudades más competitivas. Foto: Cuartoscuro

Las condiciones de seguridad, un mercado de trabajo con empleo formal y el fomento de talento son factores fundamentales para que una ciudad sea competitiva a nivel económico en México, de acuerdo con Álvaro Pérez, investigador del Centro de Investigación en Política Pública (IMCO).

De acuerdo con el especialista, una ciudad competitiva se compone por un mercado laboral funcional; un manejo eficiente de recursos públicos; entorno de seguridad favorable y una capacidad de gobierno local.

Bajo ese parámetro, las cinco ciudades más competitivas en México, con más de un millón de habitantes, son Querétaro, Guadalajara, Hermosillo, Saltillo y Monterrey, según el Índice de Competitividad Urbana 2026.

Tres ejes de la economía urbana moderna

El especialista del IMCO explicó que “la economía urbana moderna ofrece un modelo funcional”, basado en tres ejes: “compartir”, “conectar” y “aprender”.

Al compartir, cada ciudad aprovecha el uso de aspectos cuyo costo sería elevado para cada persona en lo individual. En ese aspecto, se aprovecha colectivamente la:

Infraestructura

Hospitales

Redes de agua

Transporte

Energía

Conectividad digital

Servicios financieros

Equipamiento urbano.

Por otra parte, “conectar” significa que una ciudad empata el talento con las oportunidades.

“En los mercados urbanos más dinámicos, las empresas encuentran trabajadores con habilidades específicas y los trabajadores encuentran mejores empleos. Cuando una ciudad no conecta, el talento se desperdicia: hay gente que trabaja mucho, gana poco y permanece atrapada en la informalidad”, explicó Álvaro Pérez.

Por otra parte, “aprender” significa que una ciudad fomenta la circulación de redes, vínculos entre universidades y empresas, así como la adopción de tecnologías.

“Una ciudad que aprende no sólo crece; se transforma. No se queda dependiendo de actividades de bajo valor agregado, sino que escala hacia sectores más sofisticados.”

Ciudades competitivas de México combinan talento e inversión

Por ello, Álvaro Pérez aseguró que las ciudades más competitivas de México en 2026 comparten al menos dos de las siguientes condiciones estructurales:

Entorno de seguridad que atrae talento e inversión

que atrae talento e inversión Gobierno local con mayor capacidad de acción

con mayor capacidad de acción Mercado de trabajo con alta participación en el empleo formal

“Las ciudades que ganan son las que construyen capacidades; comparten infraestructura, conectan talento con oportunidades y aprenden más rápido”, subrayó.

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