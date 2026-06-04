Inbursa y Aeroméxico lanzan tarjetas que premian cada viaje

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Inbursa y Aeroméxico lanzaron nuevas tarjetas. FOTO: @RenatoFloresC

La industria financiera y de viajes en México suma una nueva alianza. Inbursa y Aeroméxico anunciaron el lanzamiento de un portafolio de tarjetas diseñado para integrar servicios financieros con beneficios de viaje, permitiendo a los usuarios acumular recompensas en sus actividades cotidianas.

La propuesta incluye tres tarjetas de crédito y una de débito respaldadas por Mastercard, con beneficios que van desde acumulación de Puntos Aeroméxico Rewards hasta acceso a servicios preferenciales en aeropuertos y descuentos para viajar.

El portafolio está integrado por las tarjetas Ascend, Elevate y Horizon, además de una tarjeta de débito.

Cada producto fue diseñado para distintos perfiles de clientes. Mientras Ascend está enfocada en quienes comienzan a viajar con mayor frecuencia, Elevate busca atender a viajeros habituales y Horizon está dirigida a quienes buscan experiencias más exclusivas.

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Uno de los principales objetivos es que cada compra realizada con las tarjetas permita acumular Puntos Aeroméxico Rewards, acercando a los usuarios a futuros viajes mediante recompensas y beneficios asociados.

Beneficios de las tarjetas Inbursa Aeroméxico

Entre las ventajas anunciadas destacan:

Bonos de bienvenida.

Acumulación de Puntos Aeroméxico Rewards .

. Equipaje incluido.

Prioridad en documentación y abordaje.

Acceso a los Salones Premier .

. Posibilidad de obtener ascensos de cabina.

Boletos 2×1.

Descuentos en redención de puntos.

Además, los clientes podrán acceder a beneficios adicionales en programas como Aeroméxico Vacations y Plan Multiplica.

Tarjetas ya están disponibles de forma digital

Las compañías informaron que las nuevas tarjetas ya pueden solicitarse de manera digital mediante las aplicaciones móviles y sitios web de Aeroméxico e Inbursa, además de sucursales y fuerza de ventas del grupo financiero.

Con este lanzamiento, ambas empresas buscan fortalecer la integración entre servicios financieros y experiencias de viaje, ofreciendo una propuesta enfocada en generar beneficios para los usuarios antes, durante y después de cada vuelo.

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