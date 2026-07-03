Condusef detecta fraude: roban tus cuentas bancarias suplantando a BIM

| 17:56 | José Pablo Espíndola | Uno TV
La CONDUSEF alertó sobre un fraude que suplanta la banca en línea de BIM para robar contraseñas, tokens y recursos de los usuarios.
Foto: Getty Images

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta por la posible suplantación de identidad de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) a través de su portal de banca en línea. El fraude busca obtener información confidencial de los usuarios para tomar control de sus cuentas y disponer de sus recursos.

De acuerdo con la autoridad, personas desconocidas utilizan de forma indebida el nombre, imagen y datos de BIM mediante un sitio falso que simula la plataforma eBIM/Banca Electrónica.

¿Cómo opera el fraude que detectó la Condusef?

La Condusef explicó que los ciberdelincuentes buscan obtener datos sensibles como:

  • Usuario
  • Contraseña
  • Supertoken
  • Otros códigos de seguridad

Una vez que la víctima proporciona la información, los estafadores simulan una falla en el sistema y posteriormente realizan una llamada telefónica para convencer al usuario de restablecer su contraseña. Con ello, toman el control de la banca electrónica y acceden al dinero de la cuenta.

Recomendaciones para evitar el fraude

La Condusef pidió a las personas usuarias seguir estas medidas de seguridad:

  • Escribir directamente en el navegador la dirección oficial del banco
  • No ingresar a sitios que muestren advertencias de phishing o “sitio sospechoso”
  • Nunca compartir contraseñas, tokens o códigos de seguridad
  • Desconfiar de llamadas donde soliciten sincronizar tokens o cambiar contraseñas
  • Si la página presenta errores persistentes tras ingresar los datos, cerrar la sesión inmediatamente
  • Reportar cualquier actividad sospechosa al banco para solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta

¿Dónde verificar que un banco sea oficial?

La Condusef recomendó ingresar únicamente a los portales oficiales de las instituciones financieras y verificar su información a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

Asimismo, recordó que no se deben realizar operaciones financieras mediante enlaces enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

En caso de dudas o de detectar un posible fraude, las personas pueden comunicarse al Centro de Contacto de la Condusef al 55 5340 0999, acudir a una Unidad de Atención o consultar la información en los canales oficiales del organismo.

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