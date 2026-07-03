Condusef detecta fraude: roban tus cuentas bancarias suplantando a BIM

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Foto: Getty Images

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta por la posible suplantación de identidad de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) a través de su portal de banca en línea. El fraude busca obtener información confidencial de los usuarios para tomar control de sus cuentas y disponer de sus recursos.

De acuerdo con la autoridad, personas desconocidas utilizan de forma indebida el nombre, imagen y datos de BIM mediante un sitio falso que simula la plataforma eBIM/Banca Electrónica.

¿Cómo opera el fraude que detectó la Condusef?

La Condusef explicó que los ciberdelincuentes buscan obtener datos sensibles como:

Usuario

Contraseña

Supertoken

Otros códigos de seguridad

Una vez que la víctima proporciona la información, los estafadores simulan una falla en el sistema y posteriormente realizan una llamada telefónica para convencer al usuario de restablecer su contraseña. Con ello, toman el control de la banca electrónica y acceden al dinero de la cuenta.

Recomendaciones para evitar el fraude

La Condusef pidió a las personas usuarias seguir estas medidas de seguridad:

Escribir directamente en el navegador la dirección oficial del banco

No ingresar a sitios que muestren advertencias de phishing o “sitio sospechoso”

Nunca compartir contraseñas, tokens o códigos de seguridad

Desconfiar de llamadas donde soliciten sincronizar tokens o cambiar contraseñas

Si la página presenta errores persistentes tras ingresar los datos, cerrar la sesión inmediatamente

Reportar cualquier actividad sospechosa al banco para solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta

¿Dónde verificar que un banco sea oficial?

La Condusef recomendó ingresar únicamente a los portales oficiales de las instituciones financieras y verificar su información a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

Asimismo, recordó que no se deben realizar operaciones financieras mediante enlaces enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

En caso de dudas o de detectar un posible fraude, las personas pueden comunicarse al Centro de Contacto de la Condusef al 55 5340 0999, acudir a una Unidad de Atención o consultar la información en los canales oficiales del organismo.

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