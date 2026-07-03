¿Qué significan las revisiones anuales del T-MEC, propuestas por Trump?

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Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre realizar revisiones anuales al T-MEC no implican la cancelación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Así lo explicó Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Prodesa y exnegociadora del acuerdo, quien señaló que esta postura forma parte de una estrategia política y de negociación contemplada dentro de los mecanismos del propio tratado.

La especialista explicó que el T-MEC incluye una cláusula de revisión periódica, por lo que la propuesta de Estados Unidos consiste en evaluar el acuerdo cada año, en lugar de extender automáticamente su vigencia por 16 años.

Añadió que el tratado continúa vigente y que cualquier país que desee abandonarlo debe seguir el procedimiento previsto.

¿Cómo impacta a México la revisión anual del T-MEC?

Respecto al impacto para México, Mónica Lugo indicó que el principal efecto es la incertidumbre para nuevas inversiones. Algunas empresas han decidido esperar antes de desarrollar nuevos proyectos. Sin embargo, precisó que las compañías ya establecidas siguen ampliando operaciones.

En cambio, las exportaciones siguen beneficiándose del libre comercio previsto en el T-MEC y, hasta ahora, no existe un impacto directo en los precios al consumidor ni en la inflación.

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