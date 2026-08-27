En julio, informalidad laboral en México subió a 56.2%; afecta a 34.1 millones de trabajadores

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Ambulantaje en el Centro Histórico. Foto: Cuartoscuro

La informalidad laboral en México se ubicó en 56.2% durante julio de 2026, un nivel superior al 56.1% registrado en el mismo mes de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En términos absolutos, 34.1 millones de personas trabajaban en condiciones de informalidad, dentro de una población ocupada de 60.8 millones.

El dato significa que más de la mitad de la población ocupada se encontraba en alguna modalidad considerada como informalidad laboral por el Inegi.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en julio 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.6 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.2% participación económica

▪️2.9%… pic.twitter.com/WceLEY5Qur — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 27, 2026

¿Qué significa trabajar en la informalidad laboral?

La medición del Inegi no se limita a las personas que trabajan en negocios o micronegocios no registrados.

La población ocupada en la informalidad laboral incluye, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

También contempla, entre otras modalidades, a:

Personas que trabajan en micronegocios no registrados o en el sector informal .

. Trabajadores por cuenta propia en la agricultura de subsistencia .

. Personas que laboran sin la protección de la seguridad social, aunque sus servicios sean utilizados por unidades económicas registradas.

34.1 millones de personas trabajaban en la informalidad

En julio de 2026, la población ocupada en condiciones de informalidad laboral alcanzó 34.1 millones de personas, equivalentes a una tasa de 56.2% de la población ocupada.

El porcentaje fue 0.1 puntos porcentuales mayor al registrado en julio de 2025, cuando la tasa se ubicó en 56.1%.

Por sexo, la informalidad laboral alcanzó:

56.8% entre las mujeres

55.8% entre los hombres

En ambos casos, la tasa aumentó 0.1 puntos porcentuales frente a julio de 2025.

¿Cuántas personas trabajan en el sector informal?

Dentro de la población ocupada en la informalidad laboral, 18.9 millones de personas trabajaban específicamente en el sector informal.

Esta cifra representó 31.1% de la población ocupada y fue 1.2 puntos porcentuales superior a la registrada en julio de 2025.

La diferencia es importante porque, de acuerdo con la metodología del Inegi, informalidad laboral y empleo en el sector informal no son exactamente lo mismo: la primera medición abarca otras modalidades de empleo además de quienes trabajan en negocios no registrados.

La PEA llegó a 62.6 millones en julio

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó que la Población Económicamente Activa (PEA) sumó 62.6 millones de personas en julio de 2026, apenas 34 mil más que en el mismo mes del año anterior.

La tasa de participación económica fue de 59.2%, por debajo del 60.2% registrado en julio de 2025.

Desocupación subió a 2.9%

La población desocupada fue de 1.8 millones de personas en julio, equivalente a una tasa de 2.9% de la PEA.

El indicador fue ligeramente mayor al 2.8% registrado en julio de 2025. Entre las mujeres, la tasa de desocupación fue de 3.1%, mientras que entre los hombres se ubicó en 2.7%.

En contraste, la tasa de subocupación descendió de 7.3% a 6.7% en un año.

¿En qué sectores trabajan los mexicanos?

La población ocupada total fue de 60.8 millones de personas en julio de 2026.

Los servicios concentraron la mayor cantidad de trabajadores, seguidos del comercio y la industria manufacturera:

Servicios: 26.6 millones.

26.6 millones. Comercio: 11.9 millones.

11.9 millones. Industria manufacturera: 9.7 millones.

9.7 millones. Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca: 6.4 millones.

6.4 millones. Construcción: 5.3 millones.

Con ello, julio cerró con una tasa de informalidad laboral de 56.2%, un nivel que involucró a 34.1 millones de personas y que volvió a mostrar que más de la mitad de los trabajadores ocupados en México se encontraba dentro de las distintas modalidades que el Inegi clasifica como informalidad laboral.

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