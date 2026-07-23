Petróleo Brent toca los 100 dólares por barril en plena escalada bélica entre EE. UU. e Irán

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Foto: Reuters

El petróleo Brent alcanzó un precio de 100 dólares por barril este jueves 23 de julio, un incremento impulsado por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las amenazas de bloquear la ruta marítima de hidrocarburos de Arabia Saudita en el mar Rojo.

Cerca de las 13:05 GMT, el precio de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, subió un 6.05%, alcanzando los 99.76 dólares. Poco antes, superó brevemente los 100 dólares.

En cambio, su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), incrementó un 5.02%, llegando a los 91.19 dólares por barril.

La guerra entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo ha incrementado desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán que, actualmente, solo encabeza Washington.

Desde un inicio, los precios se dispararon cuando Irán cerró el tránsito en el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por donde circulaba una quinta parte del petróleo mundial.

Hasta el momento, Estados Unidos e Irán mantienen sus bombardeos contra bases militares y energéticas, aunque sigue abierta la vía diplomática para alcanzar un nuevo acuerdo, después de que el régimen iraní anuló los avances logrados en julio, ante la negativa de Washington por permitirle implementar el cobro de una tasa o peaje en el estrecho de Ormuz.

De esa forma, Irán concentra su ofensiva en barcos que intenten cruzar por dicha ruta marítima, lo que ha endurecido los precio del petróleo hasta este 23 de julio.

El conflicto en el mar Rojo

Además, el petróleo podría resentir el reciente conflicto en el mar Rojo, que conecta el océano Índico con el mar Mediterráneo mediante el canal de Suez.

Los rebeldes hutíes amenazaron con bloquear el estrecho de Bab el Mandeb, en la costa de Yemen y a las puertas del mar Rojo, cuando dicha ruta es una alternativa para el tráfico de hidrocarburos de Arabia Saudita.

Cabe destacar que estos rebeldes son aliados de Irán, mientras que Arabia Saudita es socio de Estados Unidos.

“Con el estrecho de Ormuz y el mar Rojo ahora bajo una presión cada vez mayor, los mercados se preparan ante la posibilidad de que el conflicto pueda interrumpir rutas energéticas clave y mantener los precios del petróleo elevados”, dijo a la AFP Susannah Streeter, estratega jefa de inversiones en Wealth Club.

El aumento en los precios del petróleo podría incrementar la inflación y un aumento de tasas de los bancos centrales, de acuerdo con analistas.

“El choque energético puede intensificarse y sus efectos en los precios y los salarios pueden ser más fuertes de lo previsto”, dijo la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

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