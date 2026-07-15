El gasto de las familias seguirá impulsando la economía; consumo privado crecería 2.6%: Inegi

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Foto: Cuartoscuro

El consumo de los hogares mexicanos mantendría su dinamismo durante junio de 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este miércoles, a través del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que el consumo privado en el país registraría un crecimiento anual de 2.6% en junio.

La estimación confirma que el gasto de las familias continúa siendo uno de los principales motores de la actividad económica en México.

El Indicador Oportuno del Consumo Privado #IOCP prevé las siguientes variaciones anuales en el Indicador Mensual del Consumo Privado #IMCP:



⬆️ 2.8% para mayo 2026

⬆️ 2.6% para junio 2026



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/EuffUyGMIy



📊 Explora los datos:… pic.twitter.com/MFdXbq9RfD — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 15, 2026

De acuerdo con el organismo, el IOCP también estima que el consumo privado aumentó 2.8% anual en mayo de 2026, por lo que, aunque el crecimiento previsto para junio es ligeramente menor, el indicador mantiene una trayectoria positiva.

Cabe mencionar que el IOCP ofrece una estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), que se difunde nueve semanas después del mes de referencia.

¿Cómo avanzaría el consumo privado en junio?

Las estimaciones oportunas del Inegi prevén que, en términos mensuales, el consumo privado registre un incremento de 0.1% en junio, después de un avance de 0.4% en mayo.

Asimismo, el organismo estima que el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) alcanzará un nivel de 114.3 puntos en junio, apenas por encima de los 114.2 puntos previstos para mayo.

¿Qué es el Indicador Oportuno del Consumo Privado?

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) es una herramienta desarrollada por el Inegi para ofrecer una estimación adelantada del comportamiento del consumo de los hogares mexicanos.

Mientras el Indicador Mensual del Consumo Privado se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP proporciona una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas.

El instituto señala que el consumo privado es un componente clave de la demanda agregada y, por ello, contar con información más oportuna permite conocer con anticipación el comportamiento del gasto de las familias y de uno de los principales impulsores de la economía nacional.

El consumo sigue respaldando la economía

Aunque el ritmo de crecimiento previsto para junio es menor al estimado para mayo, el Indicador Oportuno del Consumo Privado apunta a que el gasto de los hogares mexicanos mantiene una trayectoria de crecimiento y continúa respaldando la actividad económica del país.

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