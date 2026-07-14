Hay más personas con trabajo, pero el salario alcanza para menos: OCDE

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A pesar de la creación de empleos, salarios no superan inflación. Foto: Cuartoscuro

Cada vez más personas tienen empleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero eso no significa que su dinero rinda más. Aunque el desempleo se mantiene en mínimos históricos, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue sin recuperarse en buena parte de las economías desarrolladas.

En su informe Perspectivas del Empleo 2026, la OCDE señala que el principal reto del mercado laboral ya no es encontrar trabajo, sino que los salarios recuperen el terreno perdido frente a la inflación, ya que en aproximadamente un tercio de los países miembros todavía se ubican por debajo de los niveles registrados hace cinco años.

Los salarios reales siguen creciendo, pero más lentamente que hace un año y aún no han recuperado las pérdidas provocadas por la inflación de 2022 en varios países.



Consulta el comunicado en español en la última edición del #EmploymentOutlook de la #OCDE: https://t.co/tT2wMnh0Nz pic.twitter.com/jTnysf6IfI — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) July 13, 2026

La OCDE prevé más empleo, pero salarios con menor impulso

El organismo informó que el empleo en los países de la OCDE alcanzó un máximo histórico de 670 millones de personas en mayo de 2026, un crecimiento de 26% respecto a 2001.

Además, estima que el empleo aumentará 0.3% durante 2026 y 0.6% en 2027, mientras que la tasa de desempleo permanecerá alrededor de 4.9%, uno de los niveles más bajos registrados por la organización.

Sin embargo, el crecimiento de los salarios reales perdió fuerza.

Mientras que en el primer trimestre de 2025 avanzaban 2.7% anual, en el mismo periodo de 2026 el incremento fue de 2.2%, reflejando una desaceleración que podría profundizarse por el aumento reciente de los costos de la energía.

“Los mercados laborales de la OCDE se han mostrado fuertes y resistentes: el empleo ha alcanzado máximos históricos y las tasas de desempleo se encuentran cerca de mínimos históricos. Sin embargo, el poder adquisitivo de los trabajadores no está avanzando al mismo ritmo”, señaló el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

México registra uno de los mayores aumentos salariales

Entre los países de la OCDE, México ocupa el cuarto lugar en crecimiento del salario real, con un avance de 15.1%.

El mayor incremento corresponde a Turquía, donde los salarios reales crecieron 78.6%.

En contraste, economías como España, Canadá, Bélgica y Estonia muestran un crecimiento prácticamente estancado, mientras que Japón registra una ligera caída de 0.1%.

Por su parte, Nueva Zelanda aparece como el país donde los salarios menos han logrado recuperar el poder de compra perdido con -6.4% frente al aumento del costo de vida.

¿Por qué los salarios siguen rezagados?

El informe identifica varios factores que limitan el crecimiento de los ingresos.

Uno de ellos son las cláusulas de no competencia, que impiden a muchos trabajadores cambiar de empresa o iniciar un negocio propio. En 15 países de la OCDE, alrededor del 30% de los empleados está sujeto a este tipo de restricciones, lo que reduce su capacidad para negociar mejores salarios.

La organización también advierte que la nueva presión inflacionaria derivada del incremento en los precios de la energía podría seguir afectando el poder adquisitivo de los trabajadores durante los próximos meses.

La inflación en la #OCDE aumentó hasta el 4.6% en mayo de 2026, debido al aumento de los precios de la energía.



La inflación general subió en 16 países de la OCDE, disminuyó en 8 y se mantuvo estable en 14.



Consulta el comunicado en inglés➡️ https://t.co/3UjFkofh6M#OECDstats pic.twitter.com/KJijXtAvwB — OCDE ➡️ Mejores Políticas para una Vida Mejor (@ocdeenespanol) July 14, 2026

Los jóvenes enfrentan mayores dificultades para encontrar empleo

Aunque el mercado laboral mantiene buenos niveles generales, la OCDE detectó un aumento en el desempleo entre los jóvenes, especialmente entre quienes no cuentan con estudios universitarios.

El organismo señala que, hasta ahora, existe poca evidencia de que la inteligencia artificial sea la principal responsable de este fenómeno y considera que los cambios en las habilidades demandadas y el ciclo económico explican una parte importante de esta tendencia.

La OCDE pide invertir en productividad y capacitación

Para mejorar los salarios sin afectar el empleo, la organización recomienda impulsar la productividad mediante inversiones en educación, capacitación para adultos, infraestructura digital y nuevas tecnologías.

También propone facilitar la movilidad laboral, mejorar el acceso a vivienda y cuidado infantil, así como fortalecer la coordinación entre empresas, universidades, servicios públicos de empleo y autoridades locales para generar mejores oportunidades de trabajo y crecimiento salarial en cada región.

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