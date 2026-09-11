Nuevo derrame de petróleo en el Golfo de México, ahora en Campeche

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Un equipo de Pemex identificó la fuga trabaja para repararla. Foto. Cuartoscuro

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) atienden un derrame de petróleo a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, informó el Observatorio Permanente del Golfo de México.

El incidente en instalaciones de Pemex fue reportado la mañana del 10 de septiembre y activó labores de vigilancia, contención y recuperación del hidrocarburo.

La Semar activó a las 6:45 horas el “Plan Local de Contingencias” mediante el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), en apoyo a Pemex. Para las operaciones fueron desplegados 255 elementos navales, embarcaciones y aeronaves.

✅ Comunicado del Observatorio Permanente del Golfo de México. pic.twitter.com/gMT6O2SHHz — Secretaría de Ciencia (@Secihti_Mx) September 11, 2026

Pemex identifica fuga en ducto y trabaja para contener derrame

Un equipo de Pemex identificó que la fuga se encontraba en un ducto y comenzó los trabajos para contenerla. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizará un sobrevuelo para documentar las acciones de contención, limpieza y reparación.

Para apoyar las labores mar adentro, la Semar desplegó la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones y dos aeronaves, además de los 255 elementos navales.

El Observatorio Permanente del Golfo de México, que reportó inicialmente el incidente, activó su modo de observación continua y pronóstico de derrames de petróleo, en el que participan diversos grupos.

Mancha de petróleo se desplaza hacia el oeste

Hasta el momento se han emitido cuatro reportes de observaciones satelitales mediante imágenes de Radar de Apertura Sintética y multiespectrales, con los cuales se ha seguido la evolución de la mancha de petróleo.

Científicos del Observatorio también obtuvieron información de tres modelos para pronosticar la deriva del hidrocarburo. Los resultados indican que la mancha se desplazará hacia el oeste durante los próximos cinco días.

De acuerdo con las simulaciones, es muy poco probable que el hidrocarburo alcance la costa o alguna zona sensible durante ese periodo.

Vigilarán derrame ante posible entrada de frente frío

El monitoreo continuará debido a que las condiciones podrían cambiar durante los próximos 10 días. Existe la posibilidad de que la entrada de un frente frío modifique la dirección que sigue la mancha.

Las autoridades y especialistas mantendrán los ejercicios de predicción mientras continúan las labores de contención del derrame, limpieza y reparación del ducto de Pemex.

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