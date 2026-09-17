Fitch ratifica perspectiva sobre México y destaca su estrategia fiscal para 2027

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La SHCP compartió el análisis de la calificadora. Foto: AFP

La calificadora Fitch Ratings destacó que la propuesta del Paquete Económico 2027 de México presenta un enfoque creíble para la consolidación fiscal, al combinar supuestos macroeconómicos realistas con medidas encaminadas a fortalecer los ingresos públicos.

De acuerdo con el análisis de la calificadora, compartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el marco macroeconómico para 2027 contempla un crecimiento real de entre 1.5% y 2.5%, con un punto medio de 2%. Esta estimación se encuentra cerca de la previsión de Fitch, de 1.8%.

La agencia señaló que el mayor realismo de los supuestos macroeconómicos reduce el riesgo de desviaciones respecto de las metas establecidas.

En materia fiscal, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de representar 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 3.9% en 2027. Esto representa una reducción acumulada de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024.

La Secretaría de Hacienda señaló que esta trayectoria busca una consolidación gradual y compatible con el crecimiento económico. Según la dependencia, un ajuste fiscal excesivamente acelerado podría afectar la actividad económica y la inversión productiva, lo que a su vez podría debilitar los ingresos públicos y la dinámica de la deuda respecto al PIB.

Fortalecimiento de los ingresos

Fitch destacó que el ajuste fiscal se sustenta principalmente en el fortalecimiento de los ingresos, ante un margen limitado para realizar una mayor compresión del gasto.

Aun así, el gasto se mantendrá contenido. Para 2027, el gasto neto total tendrá un crecimiento real de 0.7%, mientras se preservan recursos para la inversión y las prioridades sociales.

La calificadora también resaltó que el Paquete Económico incorpora medidas permanentes para incrementar la recaudación, con una estrategia enfocada en mejorar:

El cumplimiento fiscal

El combate a la evasión y la elusión

y la Elevar la eficiencia recaudatoria

La propuesta contempla estas medidas sin crear nuevos impuestos generales ni aumentar de manera generalizada las tasas corporativas. Con ello, los ingresos tributarios alcanzarían un máximo histórico equivalente a 15.9% del PIB en 2027.

De acuerdo con Hacienda, este fortalecimiento de los ingresos busca mejorar la posición fiscal sin comprometer los incentivos a la inversión.

SHCP mantendrá diálogo con sectores empresariales

La Secretaría de Hacienda informó que continuará abierto el diálogo con distintos sectores de la sociedad y empresariales para analizar disposiciones específicas del Paquete Económico.

Entre los temas que serán objeto de diálogo técnico se encuentran los límites a ciertas deducciones, con el objetivo de evaluar sus efectos y mantener condiciones de certidumbre para la inversión.

¿Cuáles son los retos fiscales?

Fitch, por su parte, señaló que persisten retos fiscales de mediano plazo y que será necesario continuar avanzando en la consolidación.

Ante ello, Hacienda subrayó que la meta fiscal de 2027 representa una etapa dentro de una trayectoria multianual y no una posición fiscal terminal. El objetivo planteado es mantener una trayectoria sostenible de la deuda mediante metas realistas, mayores ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto.

Pemex, otro de los retos fiscales

La calificadora también identificó a Pemex entre los retos fiscales relevantes.

La estrategia de Hacienda contempla fortalecer la posición financiera de la empresa, mejorar sus operaciones y reducir su endeudamiento de manera gradual. Para 2027, se plantea una meta de superávit financiero de 95 mil millones de pesos.

Finalmente, Fitch recordó que en abril de 2026 ratificó la calificación soberana de México en “BBB-”, con perspectiva estable.

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