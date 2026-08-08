Cambian reglas antilavado en México: estos negocios tendrán nuevas obligaciones

GENERANDO AUDIO...

Los cambios establecen lineamientos mas claros para negocios. Foto: Cuartoscuro

La SHCP modificó las reglas de la Ley Antilavado para aumentar los controles que deben cumplir las personas y empresas que realizan Actividades Vulnerables en México.

El Acuerdo 115/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la edición vespertina del 7 de agosto de 2026, incorpora nuevas disposiciones para identificar clientes, conocer sus operaciones, detectar riesgos y conservar documentación.

Entre los cambios también se contemplan capacitación del personal, mecanismos automatizados de monitoreo y auditorías de cumplimiento.

¿Qué negocios están sujetos a las nuevas reglas antilavado?

Las modificaciones alcanzan a los sectores que realizan las actividades consideradas vulnerables por la legislación, entre ellos:

Constructoras, desarrolladoras e inmobiliarias .

. Joyerías y comercializadoras de metales y piedras preciosas .

. Venta y comercialización de vehículos .

. Casas de empeño y negocios que realizan préstamos o créditos en los supuestos previstos por la ley.

en los supuestos previstos por la ley. Notarios, corredores públicos y determinados profesionistas .

. Agentes y agencias aduanales .

. Empresas relacionadas con activos virtuales .

. Negocios dedicados a juegos con apuestas, concursos y sorteos .

. Comercializadores de obras de arte .

. Asociaciones que reciben determinados donativos.

La obligación no es igual para todos los negocios. La LFPIORPI establece distintos supuestos y montos a partir de los cuales deben realizarse determinadas acciones, como identificar clientes o presentar avisos.

¿Qué tendrán que hacer?

Uno de los principales cambios es la incorporación de un enfoque basado en riesgos. Los negocios deberán identificar y evaluar los riesgos relacionados con sus clientes y operaciones.

También tendrán que reforzar la identificación del beneficiario controlador, es decir, la persona que finalmente obtiene el beneficio o ejerce el control sobre una operación.

Además, las nuevas reglas contemplan obligaciones relacionadas con manuales de políticas internas, capacitación, monitoreo de operaciones, avisos, conservación de información y auditorías.

Esto podría significar que algunos clientes tengan que proporcionar más información o documentación al realizar determinadas operaciones.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas reglas?

La aplicación será gradual. De acuerdo con la información difundida sobre el Acuerdo 115/2026, su entrada en vigor general está prevista para el 30 de noviembre de 2026.

Las principales obligaciones comenzarán a aplicarse el 1 de marzo de 2027, mientras que los mecanismos automatizados de monitoreo deberán estar disponibles a más tardar el 1 de junio de 2027.

El primer periodo anual de auditoría de cumplimiento está previsto para 2028.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.