Informalidad laboral alcanza 56.2%; en 2026 no se han creado empleos formales

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Más de la mitad de mexicanos se ocupan en informalidad. Foto: Cuartoscuro

El mercado laboral mexicano continúa enviando señales de alerta. Un análisis de Grupo Financiero Base, elaborado a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, muestra que la informalidad laboral alcanzó 56.2% de la población ocupada en julio de 2026, su nivel más alto desde diciembre de 2021.

Pero el dato más preocupante para los analistas no es únicamente el crecimiento de la informalidad, sino que todos los empleos netos generados durante 2026 han provenido del sector informal, mientras el empleo formal registra pérdidas.

Todo el empleo creado este año ha sido informal

De acuerdo con el análisis, entre enero y julio de 2026 la población ocupada aumentó en 377 mil 764 personas.

Sin embargo, durante ese mismo periodo el empleo informal creció en un millón 154 mil 265 personas, mientras que el empleo formal se redujo en 776 mil 501 trabajadores.

Es decir, el crecimiento observado en el mercado laboral mexicano ha sido sostenido únicamente por actividades informales.

Tan sólo en julio, el empleo total creció en 671 mil personas, pero ese avance se explicó completamente por la incorporación de trabajadores al sector informal.

La informalidad alcanza su nivel más alto en casi cinco años

La tasa de informalidad se ubicó en 56.2% de la población ocupada, por encima del 55.02% observado en junio.

Según Grupo Financiero Base, se trata del porcentaje más elevado desde diciembre de 2021, cuando alcanzó 56.49%.

Actualmente, 34.14 millones de personas laboran en condiciones de informalidad en México.

Además, el país acumula 16 meses consecutivos de crecimiento anual en la población ocupada informal, una tendencia que se ha fortalecido durante 2026.

Más trabajadores, pero menor productividad

El análisis destaca que el crecimiento de la informalidad representa un desafío para la economía debido a su baja contribución a la producción nacional.

Aunque concentra a más de la mitad de los trabajadores del país, el empleo informal aporta apenas 25.38% del Producto Interno Bruto (PIB).

En contraste, el sector formal, con una menor proporción de trabajadores, genera 74.62% de la actividad económica nacional.

Para Banco Base, esta diferencia refleja los problemas de productividad que enfrenta el mercado laboral mexicano y limita la capacidad de crecimiento de la economía.

Desempleo estable, pero con señales de debilidad

La ENOE mostró que en julio la población ocupada ascendió a 60.76 millones de personas, mientras que la población desempleada se ubicó en 1.81 millones.

Con ello, la tasa nacional de desocupación se mantuvo en 2.9%, sin cambios respecto al mes anterior.

Sin embargo, la tasa de desempleo urbano, considerada un indicador más estrechamente ligado al mercado formal, aumentó de 3.40% a 3.47%.

Grupo Financiero Base señala que estos indicadores confirman que el mercado laboral continúa mostrando debilidad, particularmente en los empleos formales.

Los riesgos hacia adelante

La institución financiera advirtió que factores como los incrementos al salario mínimo y algunas reformas laborales podrían elevar los costos de contratación para las empresas.

Si estos cambios no vienen acompañados de mayores niveles de inversión y productividad, existe el riesgo de que más empresas opten por reducir contrataciones formales o trasladar parte de sus operaciones hacia esquemas informales.

Para Banco Base, la persistencia de esta tendencia podría consolidar a la informalidad como uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico de México en los próximos años.

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