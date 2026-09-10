China extiende investigación antidumping sobre nueces pecanas de México y EE. UU.

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Nueces. Foto: AFP.

China amplió la investigación antidumping sobre las nueces pecanas procedentes de México y Estados Unidos, al extender hasta el 25 de marzo de 2027 las pesquisas que estaban previstas para concluir el 25 de septiembre, informó este jueves el Ministerio de Comercio de China.

La investigación fue iniciada el año pasado y su fecha original de conclusión estaba prevista para un día después de la reunión que, de acuerdo con la información proporcionada, sostendrán el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en Washington.

El Ministerio de Comercio de China explicó en un comunicado que la ampliación responde a la “complejidad de este caso”. Con la decisión, las autoridades chinas mantendrán abiertas las pesquisas durante seis meses adicionales respecto de la fecha que se había establecido inicialmente.

¿Cuándo terminará la investigación antidumping de China?

La investigación antidumping sobre las nueces pecanas debía concluir originalmente el 25 de septiembre. Sin embargo, el Ministerio de Comercio de China informó este jueves que la fecha fue modificada al 25 de marzo de 2027.

La ampliación ocurre dos semanas antes de la visita prevista del presidente Xi Jinping a Washington. La fecha original de conclusión de las pesquisas estaba programada para el día siguiente a la reunión prevista entre Xi Jinping y Donald Trump.

China justificó la extensión al señalar la complejidad del caso, por lo que la investigación continuará mientras las autoridades analizan la situación relacionada con las importaciones de nueces pecanas procedentes de México y Estados Unidos.

¿Qué aranceles aplica China a las nueces pecanas?

En agosto, China comenzó a imponer gravámenes a las nueces pecanas procedentes de Estados Unidos y México, después de que el Ministerio de Comercio emitiera un “fallo preliminar” sobre las importaciones.

Las tasas establecidas son:

Estados Unidos: 54.3%.

54.3%. México: entre 17.8% y 51.6%.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, el fallo preliminar determinó que las nueces pecanas estaban siendo vendidas por debajo de su valor en el mercado chino.

La determinación también señaló que esta situación estaba “causando un daño sustancial a la industria nacional correspondiente”.

A partir de ese fallo, China comenzó a aplicar los gravámenes en agosto, mientras que la investigación continuará ahora hasta marzo de 2027.

Exportaciones de nueces pecanas de Estados Unidos a China

Estados Unidos y México son los mayores productores de nueces pecanas del mundo.

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones de estos frutos secos a China alcanzaron un valor de 93.1 millones de dólares en 2023, de acuerdo con el Servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos.

La investigación antidumping involucra las importaciones provenientes de ambos países, aunque las tasas establecidas por China son diferentes para cada origen.

Mientras que las nueces pecanas estadounidenses están sujetas a un gravamen de 54.3%, las provenientes de México enfrentan tasas de entre 17.8% y 51.6%.

Investigación ocurre en medio de tensiones comerciales entre China y EU

La investigación sobre las nueces pecanas ocurre en un contexto de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, relaciones que se complicaron aún más desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Pekín y Washington alcanzaron una tregua a finales del año pasado en la guerra arancelaria iniciada por Trump. Sin embargo, el superávit comercial de China y la competencia tecnológica entre ambos países continúan generando tensiones en sus relaciones comerciales.

Con la ampliación anunciada este jueves, la investigación sobre las importaciones de nueces pecanas de México y Estados Unidos permanecerá abierta hasta el 25 de marzo de 2027.

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