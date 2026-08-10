IMSS reporta la pérdida de casi 20 mil empleos en julio de 2026

GENERANDO AUDIO...

Los trabajadores de plataformas crecieron. Foto: Cuartoscuro

Al 31 de julio de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 760 mil 154 puestos de trabajo afiliados, la cifra más alta para un mes de julio y la cuarta más elevada desde que existe registro. Sin embargo, durante ese mismo mes se perdieron 19 mil 550 puestos respecto a junio, una variación de -0.1%, informó el organismo en su reporte sobre empleo afiliado.

Del total de puestos registrados, 87.0% correspondió a empleos permanentes y 13.0% a eventuales. Los puestos permanentes alcanzaron 19,797,516 registros, la tercera cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.

Según el IMSS, la disminución mensual observada en julio refleja, entre otros factores, la estacionalidad vinculada al cierre del ciclo escolar y, en parte, a la fase descendente del ciclo agrícola.

Más de 243 mil empleos creados en lo que va de 2026

Pese al retroceso mensual, el saldo acumulado del año se mantiene positivo. El reporte señala que entre enero y julio se generaron 243 mil 78 puestos de trabajo, de los cuales 95.4% correspondieron a empleos permanentes.

En comparación con julio de 2025, el número de puestos afiliados aumentó en 326 mil 987, equivalente a una tasa anual de crecimiento de 1.5%.

Por actividad económica, los mayores incrementos porcentuales anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con un crecimiento de 7.5%; el sector extractivo, con 4.3%; y los servicios sociales y comunales, con 3.3%.

A nivel estatal, el IMSS destacó a Baja California y Oaxaca, entidades que reportaron aumentos anuales superiores a 5.5% en los puestos de trabajo registrados.

El salario de cotización alcanza un nuevo máximo histórico

El salario base de cotización promedio de los trabajadores afiliados al IMSS se ubicó en 673.9 pesos diarios al cierre de julio de 2026, el monto más alto registrado para cualquier mes desde que se tiene registro.

De acuerdo con los datos del Instituto, el incremento anual fue de 42.4 pesos en términos nominales. El organismo indicó que se trata del quinto mayor aumento registrado para un mes de julio dentro de la serie histórica.

Los registros patronales superan el millón

Además, al cierre de julio, el IMSS tenía inscritos un millón 13 mil 54 registros patronales. La cifra representó una disminución mensual de 2 mil 46 registros, equivalente a una tasa de -0.2%. Frente a julio de 2025, la variación fue de -2.5%.

En el reporte, el Instituto precisó que los registros patronales son unidades administrativas utilizadas para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones y que no son equivalentes a empresas o negocios.

Por ello, señaló que una disminución en este indicador no debe interpretarse automáticamente como el cierre o la desaparición de empresas.

El IMSS indicó que la dinámica de los registros puede estar asociada a procesos de depuración, medidas de seguridad institucional, validaciones regulatorias, cumplimiento de obligaciones, actualización de datos o eliminación de registros duplicados, inactivos o improcedentes.

Más de 8.3 millones de personas cuentan con cobertura en otras modalidades

Además de los trabajadores afiliados mediante puestos de trabajo formales, el IMSS informó que proporciona seguridad social a millones de personas mediante distintos esquemas de incorporación.

Al 31 de julio de 2026, 7 millones 903 mil 992 personas estaban registradas en el Seguro Facultativo, modalidad que otorga acceso a servicios médicos del Instituto.

Asimismo, se registraron 139 mil 731 afiliados en el Seguro de Salud para la Familia, programa dirigido a personas que se incorporan voluntariamente al IMSS para recibir atención médica.

A estos se suman 267 mil 678 personas aseguradas mediante el esquema de Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.

Plataformas digitales: crecimiento de 86.6% en un año

El informe del IMSS también reportó avances en la incorporación de personas trabajadoras de plataformas digitales. Al cierre de julio, un millón 591 mil 30 personas habían sido beneficiadas por la reforma en esta materia. De ese total, 247 mil 900 superaron el umbral de ingreso neto mensual y fueron registradas por 18 plataformas digitales como puestos de trabajo, lo que les permitió acceder a todos los seguros contemplados por el IMSS.

Durante julio se registró un incremento mensual de 10 mil 273 puestos vinculados a plataformas digitales, equivalente a un crecimiento de 4.3% respecto al mes anterior. El salario promedio diario asociado a estos puestos fue de 415.6 pesos.

A un año de la incorporación de este sector al sistema de seguridad social, el número de puestos registrados aumentó en 115 mil 59, lo que representa un crecimiento de 86.6% en doce meses.

Trabajo del hogar e independientes amplían su cobertura

Durante julio se registraron 59 mil 414 puestos afiliados correspondientes a personas trabajadoras del hogar. Con base en esos registros, el IMSS estimó un universo potencial de 97 mil 380 beneficiarios. El salario promedio diario asociado se ubicó en 510.9 pesos.

Por otra parte, el esquema de aseguramiento voluntario para personas trabajadoras independientes contabilizó 437 mil 522 puestos afiliados.

Según las estimaciones del Instituto, esta cifra representa un potencial de 717 mil 99 beneficiarios. El salario promedio diario asociado fue de 370.1 pesos.

El IMSS indicó que las personas trabajadoras independientes afiliadas mediante este esquema cuentan con cobertura de los cinco seguros del Instituto para ellas y sus beneficiarios legales: Enfermedad y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.