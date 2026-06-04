Precios del petróleo retroceden por expectativas de avance entre EE. UU. e Irán

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Petróleo sube tras respuesta negativa de Estados Unidos a Irán. Foto: Getty

Los precios del petróleo registraban pérdidas este jueves después de que Israel y Líbano anunciaron un acuerdo de alto el fuego, lo que impulsó las expectativas de un posible avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y redujo parte de la preocupación del mercado por el suministro energético en Oriente Medio.

El movimiento en los mercados ocurrió luego de que ambas naciones informaran sobre la aplicación de una tregua que podría contribuir a una reducción de las tensiones en la región. La posibilidad de un acuerdo más amplio entre Washington y Teherán también abrió la puerta a una eventual normalización de la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de crudo.

A las 10:22 GMT, los futuros del Brent descendían 1.14 dólares, equivalente a 1.2%, para ubicarse en 96.67 dólares por barril. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos perdía 90 centavos, o 0.9%, y cotizaba en 95.12 dólares por barril.

La caída se produjo un día después de que ambos contratos registraran ganancias cercanas al 2% debido al incremento de las hostilidades en Oriente Medio. Entre los factores que impulsaron los precios el miércoles estuvieron los ataques iraníes contra Kuwait y las operaciones militares estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz.

Alto el fuego entre Israel y Líbano impulsa expectativas de negociación

Israel y Líbano informaron la noche del miércoles que acordaron implementar un alto el fuego. El anuncio generó expectativas sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán logren avances en sus conversaciones diplomáticas.

Irán ha señalado que uno de los elementos para alcanzar un acuerdo está relacionado con el cese de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, organización aliada de Teherán que opera en territorio libanés.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, indicó este jueves que la tregua entraría en vigor dentro de las siguientes 24 horas una vez que todas las partes involucradas otorguen su aprobación.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que podrían existir avances en las negociaciones con Irán incluso durante el próximo fin de semana.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, señaló que los contactos entre Teherán y Washington continúan activos.

De acuerdo con el funcionario iraní, las conversaciones no se han interrumpido, aunque todavía no se han registrado avances concretos. Añadió que ambas partes analizan los documentos intercambiados durante el proceso de negociación.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una resolución impulsada por legisladores republicanos para impedir que Donald Trump continúe la guerra contra Irán.

Sin embargo, para que la medida entre en vigor todavía requiere la aprobación del Senado. Además, necesitaría alcanzar una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para superar un eventual veto presidencial.

Producción rusa y reservas de crudo influyen en el mercado

Además de los acontecimientos geopolíticos, el mercado también siguió de cerca información relacionada con la oferta de petróleo.

El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, informó que la producción petrolera del país ha disminuido desde el inicio del año debido a trabajos de mantenimiento no planificados en refinerías. Se trata de la primera ocasión en que un funcionario ruso reconoce públicamente esta reducción.

En Estados Unidos, la Administración de Información de Energía reportó que las reservas de crudo disminuyeron en 8 millones de barriles durante la semana que concluyó el 29 de mayo.

Con ello, los inventarios se ubicaron en 433.7 millones de barriles. La reducción fue superior a la prevista por analistas consultados por Reuters, quienes anticipaban una caída de 4 millones de barriles.

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