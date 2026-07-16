Industria manufacturera recorta personal y horas de trabajo en mayo, pero aumentan remuneraciones

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El personal ocupado bajó un 2.1%. Foto: Cuartoscuro

El personal y las horas de trabajo registraron una caída dentro de la industria manufacturera en mayo de este 2026, aunque aumentaron las remuneraciones medias reales pagadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante ese mes, el personal ocupado dentro del sector manufacturero bajó un 2.1% en comparación con mayo del 2025. En cambio, la disminución fue del 0.1%, en contraste con abril de este 2026, según el último informe.

Caída del personal ocupado

Obreros y técnicos en producción (-2.3% anual)

Empleados administrativos, contables y de dirección (-1.6%)

Personal no dependiente de razón social (-4%)

Las horas de trabajo también disminuyeron dentro de la industria manufacturera en mayo. El personal laboró un 1.6% menos que en el mismo mes, pero del 2025, mientras que la caída fue del 0.5% en abril del 2026.

Horas trabajadas por el personal

Obreros y técnicos en producción (-1.7% anual)

Empleados administrativos, contables y de dirección (-1.9%)

Personal no dependiente de razón social (-2.1%)

En mayo 2026, y con cifras desestacionalizadas, los Indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera #EMIM mostraron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-0.6% producción

⬇️-0.1% personal ocupado

⬇️-0.5% horas trabajadas

⬇️-0.9% remuneraciones medias reales… pic.twitter.com/rAcDWNMYOi — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 16, 2026

Suben las remuneraciones reales pagadas, según el Inegi

Pese a la disminución de personal ocupado y horas de trabajo, hubo un incremento de remuneraciones medias reales pagadas en la industria manufacturera en mayo.

Se registró un aumento del 1.5% en las remuneraciones en comparación con el mismo mes, pero del 2025. En cambio, bajaron un 0.9% a nivel mensual.

Salarios pagados a obreros y técnicos en producción (+3.7% anual)

Sueldos pagados a empleados administrativos, contables y de dirección (+1.5%)

Personal no dependiente de razón social (-1.1%)

Pese a eso, se registró una disminución del 0.4% anual en prestaciones sociales, contribuciones y utilidades.

En cambio, el volumen físico de la producción en la industria manufacturera bajó un 0.1% anual, así como un 0.6% mensual para mayo de este 2026.

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