Comercio y turismo mantienen expectativa de llegar a 65 mil mdp por el Mundial

GENERANDO AUDIO...

Mundial 2026 en México. Foto: Cuartoscuro

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur) informó que aún faltan por contabilizar los últimos días del Mundial 2026 para confirmar si se alcanzará la meta de 65 mil millones de pesos de derrama económica prevista para el torneo.

Hasta el 6 de julio, el organismo estimó una derrama cercana a 50 mil millones de pesos, por lo que el resultado final dependerá del comportamiento registrado en los últimos 10 días del evento.

“Se estableció oficialmente 65 mil millones de pesos, incluyendo los 5 mil millones del boletaje, son 60 mil millones, nosotros andamos sobre 50 mil al 6 de julio, del 6 al 16 de julio faltan 10 días, habría que ver si la cifra se llega”, Octavio de la Torre Stéffano, presidente Concanaco-Servitur

Comercio, turismo y servicios prevén crecimiento este año

Sobre el desempeño del sector, Octavio de la Torre señaló que el comercio, turismo y servicios mantendrán un crecimiento durante este año, pese al entorno económico.

“La proyección que se da a nivel nacional de 2.5% de crecimiento este año y la que te manejan otras cifras te hablan de 1% las cifras de algunos especialistas a nivel internacional”. Octavio de la Torre Stéffano, presidente Concanaco-Servitur

Concanaco alerta que la extorsión sigue afectando a empresas

En materia de seguridad, el dirigente empresarial afirmó que, aunque los casos de extorsión han disminuido durante la actual administración, este delito continúa siendo uno de los principales problemas para el sector.

Además, advirtió que muchas víctimas evitan denunciar por temor a represalias, al señalar que existen casos en los que las personas son asesinadas tras denunciar este delito.

“Es real que la que a la gente la matan por denunciar este delito”. Octavio de la Torre Stéffano, presidente Concanaco-Servitur

Octavio de la Torre hizo un llamado a los gobiernos estatales para armonizar sus leyes con la reforma nacional contra la extorsión.

“Voy a mandar un oficio anuncio nada más el 63 por ciento de los estados no han hecho la reforma a sus leyes para homologar sus disposiciones en el combate a la extorsión con la ley general”, Octavio de la Torre Stéffano, presidente Concanaco-Servitur

Por otro lado, Octavio de la Torre informó que en breve se dará a conocer un mapa nacional de interrupciones de energía eléctrica para apoyar al sector, y que busca además, regularizar el comercio informal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.