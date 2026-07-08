Inflación baja a 3.6% en México; Hacienda destaca su menor nivel en ocho meses

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Edgar Amador, secretario de Hacienda. Foto e imagen: Cuartoscuro / Hacienda

La inflación en México se ubicó en 3.6% en junio de 2026, su menor nivel en ocho meses, informó este miércoles el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario aseguró que el indicador volvió al rango objetivo del Banco de México (Banxico) y atribuyó el resultado a las medidas implementadas para estabilizar los precios de combustibles y algunos alimentos.

El titular de Hacienda destacó que la inflación ha registrado varias quincenas consecutivas de descensos y afirmó que se trata de una señal positiva para la economía mexicana.

“La inflación llegó a 3.6% en la última lectura, el menor nivel en ocho meses. Son ya varias quincenas de bajas consecutivas y se encuentra dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México”, señaló.

Inflación vuelve al rango objetivo de Banxico

Édgar Amador explicó que el Banco de México tiene un objetivo permanente de inflación de 3%, con un margen de un punto porcentual por encima o por debajo.

Por ello, dijo, el nivel de 3.6% se encuentra dentro del intervalo considerado por el banco central y representa una noticia favorable para la economía del país.

El funcionario también señaló que, pese a las presiones derivadas del conflicto en Medio Oriente y el aumento en los precios de los combustibles en otras economías, México logró mantener el comportamiento descendente de la inflación.

Imagen: Secretaría de Hacienda

¿Por qué bajó la inflación, según Hacienda?

Édgar Amador atribuyó el descenso de la inflación a varios factores, entre ellos:

Las medidas para estabilizar los precios de los combustibles .

. Los incentivos para contener el precio del jitomate y otros bienes .

. La capacidad de México para evitar un repunte inflacionario pese al aumento de los precios de los energéticos en otras economías.

El mantenimiento de la inflación dentro del rango objetivo del Banco de México.

Menor inflación impulsa el consumo y la actividad económica

El titular de Hacienda afirmó que la baja en la inflación ha contribuido a fortalecer el consumo privado, que en abril registró un crecimiento anual de 2.1%.

Según el funcionario, este comportamiento apunta a una recuperación en el ritmo de crecimiento del consumo interno.

Además, destacó que el indicador global de la actividad económica aumentó 2.1% anual en abril y alcanzó un nuevo máximo histórico.

La actividad industrial también mostró un avance de 2.1% mensual durante abril, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2024.

¿Qué indicadores económicos destacó Hacienda?

Durante la mañanera, el secretario de Hacienda presentó un balance de la economía mexicana y resaltó los siguientes datos:

Inflación de 3.6% en junio de 2026 , su menor nivel en ocho meses.

, su menor nivel en ocho meses. Tasa de desempleo de 2.7% , la segunda más baja entre los países de la OCDE.

, la segunda más baja entre los países de la OCDE. Crecimiento de la inversión de 5.9% anual en abril.

en abril. Aumento de 18.5% en la construcción residencial .

. Incremento de 1.3% en maquinaria y equipo .

. Crecimiento de 2.1% anual del Indicador Global de la Actividad Económica en abril.

en abril. Actividad industrial con un avance mensual de 2.1% , su mayor nivel desde octubre de 2024.

, su mayor nivel desde octubre de 2024. Intercambio comercial con Estados Unidos por 839 mil millones de dólares , una cifra histórica.

, una cifra histórica. Exportaciones mexicanas por 723 mil millones de dólares , un nuevo récord.

, un nuevo récord. Captación cercana a 41 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, que coloca a México entre los diez principales receptores del mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Amador aseguró que estos indicadores reflejan una mejora en el desempeño de la economía mexicana y fortalecen la percepción del país como un destino con estabilidad económica y condiciones favorables para la inversión.

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