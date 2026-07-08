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Foto: Getty.

Conoce todos los detalles y requisitos para tramitar el crédito “Mejoravit solo para ti” que ofrece casi 169 mil pesos para reparar, remodelar o ampliar tu vivienda durante este 2026.

Se trata de un financiamiento del Infonavit destinado a que los derechohabientes puedan reparar su vivienda, remodelarla, ampliarla o hacer mejoras o adecuaciones menores.

De acuerdo con Infonavit, su principal característica es que la vivienda no queda hipotecada. Además, el dinero se deposita directamente en la cuenta del trabajador, quien decide libremente qué mejoras realizar conforme a las reglas del programa.

El monto máximo del crédito equivale a un valor mensual de 47.4 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 168 mil 452 pesos.

Además, el crédito no debe exceder del 90% del saldo de la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

De igual manera, las tasas de interés son fijas durante toda la vida del crédito:

10% anual para créditos de 3 a 12 UMA. 11% anual para créditos de más de 12 y hasta 47.4 UMA.

Además, no hay cobro comisión por apertura; no se requieren gastos de escrituración y el crédito se otorga en pesos

Requisitos para tramitar el crédito “Mejoravit solo para ti” este 2026

Autorizar la consulta de historial en Buró de Crédito

Estar registrado en una Afore

Contar con ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Contar con una cuenta bancaria a su nombre (CLABE) para recibir el depósito

Cumplir con la precalificación del Instituto

Tener una relación laboral vigente

Tener actualizados sus datos personales y biométricos ante el Infonavit

Para realizar el trámite normalmente se solicita:

CURP y RFC (cuando corresponda)

Estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante.

Identificación oficial vigente

Número de Seguridad Social (NSS)

Paso a paso para tramitarlo

Entra a Mi Cuenta Infonavit y verifica si cumples con la precalificación para el crédito Presenta la documentación requerida y autoriza la consulta de Buró de Crédito Firma el contrato de crédito Recibe el depósito directamente en tu cuenta bancaria y utiliza los recursos para reparar, ampliar o remodelar tu vivienda

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