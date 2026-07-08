México llega a la revisión del T-MEC como principal socio comercial de EE. UU.

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México se consolidó como el principal socio comercial de EE. UU. Foto: Cuartoscuro

México inició el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como el principal socio comercial de EE. UU., luego de registrar exportaciones por más de 550 mil millones de dólares en los últimos 12 meses. De acuerdo con la Secretaría de Economía, el país mantiene acceso libre de arancel para aproximadamente 85% de sus productos, lo que representa una ventaja frente a otros competidores que enfrentan gravámenes de entre 10% y 25%.

El proceso de revisión del T-MEC ocurre en un contexto de cambios en la política comercial de Estados Unidos, que en los últimos meses ha recurrido a distintos mecanismos legales para modificar su esquema arancelario.

En abril de 2025, el gobierno estadounidense aplicó aranceles globales mediante la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (IEEPA) de 1977. Sin embargo, en febrero de 2026, la Suprema Corte de ese país resolvió que esa legislación no facultaba al presidente para imponer aranceles y suspendió su aplicación.

A pesar de ello, Estados Unidos mantiene el uso de otros instrumentos legales, como las secciones 122 y 301 de la Ley de Comercio de 1974, así como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, utilizada para aplicar aranceles a sectores como acero, aluminio e industria automotriz.

México busca preservar ventajas comerciales en el T-MEC

En la revisión del T-MEC, México presentó trece puntos relacionados con medidas comerciales aplicadas por Estados Unidos.

Entre ellos destacan los aranceles impuestos bajo la Sección 232, las medidas sobre productos no originarios del tratado previstas en la Sección 122, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y diversas barreras comerciales estatales.

La agenda bilateral de México contempla seis prioridades:

No aplicación de medidas unilaterales .

. Eliminación de aranceles al acero .

. Preservación de la competitividad automotriz .

. Marcos de seguridad económica.

Atención de temas bilaterales pendientes.

Mayor certidumbre para la inversión.

La Secretaría de Economía indicó que también se busca impulsar inversiones en sectores como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica, con el objetivo de fortalecer la producción en América del Norte y reducir la dependencia de insumos provenientes de Asia.

Respecto a la relación con Canadá, la dependencia informó que ambos países mantienen un plan de acción conjunto aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, el cual contempla misiones comerciales, incremento del intercambio bilateral y mayor flujo de inversión.

En materia comercial, la Secretaría de Economía destacó que México exportó más de 550 mil millones de dólares a EE. UU. durante los últimos 12 meses y mantuvo una tasa arancelaria promedio de 3.6% en abril de 2026. Asimismo, señaló que las exportaciones crecieron 21% anual en ese mes y que el país alcanzó una participación de 17% en el mercado estadounidense, consolidándose como su principal socio comercial.

Revisión del T-MEC: así avanza el proceso entre México y EE. UU.

Conforme al artículo 34.7 del T-MEC, el 1 de julio de 2026 comenzó el proceso de revisión del tratado durante la quinta reunión de la Comisión de Libre Comercio.

México y Canadá propusieron extender la vigencia del acuerdo por 16 años; sin embargo, Estados Unidos optó por realizar revisiones anuales durante los próximos diez años.

Con este mecanismo, el tratado permanecerá vigente al menos hasta 2036, sujeto a revisiones periódicas, sin que ello implique la terminación del acuerdo ni la suspensión de sus beneficios comerciales.

La Secretaría de Economía señaló que este proceso busca evaluar el funcionamiento del tratado, atender los temas pendientes y brindar certidumbre a la inversión.

La siguiente ronda de trabajo entre México y Estados Unidos está prevista para el 20 de julio de 2026.

Entre los principales temas planteados por Estados Unidos se encuentran:

Reglas de origen .

. Déficit comercial.

Seguridad económica.

Dependencia de terceros países en cadenas de suministro.

Empleo en el sector manufacturero.

La dependencia informó que en los últimos meses el número de asuntos pendientes pasó de 54 a 14, como resultado de las conversaciones bilaterales.

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