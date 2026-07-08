Concanaco reporta derrama de 50 mil mdp por Mundial; aún confía en alcanzar la meta

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Foto: Reuters

La Concanaco Servytur informó que el Mundial 2026 ha generado hasta el momento una derrama económica de 50 mil millones de pesos en México, cifra que aún se encuentra por debajo de la meta inicial de 65 mil millones de pesos, aunque confía en alcanzarla con los últimos días del torneo y el inicio de las vacaciones de verano.

El presidente de la organización, Octavio de la Torre Stéffano, explicó que la estimación todavía puede incrementarse, ya que la proyección contemplaba no sólo los partidos disputados en las sedes mundialistas, sino también la actividad turística asociada a la temporada vacacional.

“Vamos a esperar la cifra final, pero consideramos que es posible que sí se alcance la cifra porque la cifra no nada más estaba vinculada con que fuéramos sede en tres ciudades mundialistas“.

CDMX concentró la mayor derrama económica del Mundial

De acuerdo con la Concanaco Servytur, de los 50 mil millones de pesos registrados hasta ahora:

20 mil millones de pesos corresponden a la Ciudad de México

corresponden a la 10 mil millones de pesos a Guadalajara

a 5 mil millones de pesos a Monterrey

En conjunto, las tres sedes mundialistas suman una derrama de 35 mil millones de pesos.

El dirigente empresarial destacó que los beneficios económicos también alcanzaron a otros sectores fuera de las ciudades sede.

“La Ciudad de México por ser la ciudad anfitriona de la inauguración sí concentró la mayor parte de esta actividad económica, pero la siguió Guadalajara y Nuevo León; esa cadena de valor también benefició a proveedores, transportistas, comercios y prestadores de servicios turísticos en distintas regiones del país“.

Familias mexicanas y Fan Fest impulsaron el consumo

La Confederación detalló que las familias mexicanas aportaron 15 mil millones de pesos en consumo de alimentos, bebidas y botanas para seguir los encuentros del torneo.

A ello se suman 2 mil millones de pesos generados por los Fan Fest organizados durante la competencia.

Octavio de la Torre precisó que la cifra de 50 mil millones de pesos no contempla los ingresos por la venta de boletos.

“Andamos sobre los 50 mil millones de pesos que son la derrama generada por las familias mexicanas; en esta cifra no se está contabilizando la venta de boletaje. La propia FIFA estableció que serían alrededor de 5 mil millones de pesos“.

Mundial 2026 recibió 3 millones de turistas en las sedes mexicanas

En materia turística, la Concanaco Servytur reportó que las tres sedes del Mundial recibieron 3 millones de visitantes, por debajo de la meta de 5 millones que se había planteado antes del torneo.

Asimismo, informó que la ocupación hotelera promedio fue de 66%, mientras que durante los días de partido alcanzó niveles de entre 80 y 90%.

El organismo destacó que el impacto turístico fue mayor al número de personas hospedadas, ya que muchos visitantes aprovecharon su estancia para recorrer otros destinos del país.

“Esto nos da un estimado de 3 millones de turistas que pernoctaron en las sedes mundialistas, pero el impacto real es mucho mayor, porque hubo quien pernoctó en las sedes mundialistas, pero también hubo visitantes que extendieron sus viajes o que llegaron a otras zonas“.

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