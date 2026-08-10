¡Te busca el SAT! Todavía puedes regularizarte; programa ha recuperado 6 mil 436 mdp

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SAT llama a regularizar situación fiscal. Foto: Cuartoscuro

Si tienes adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), todavía puedes acceder al Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite obtener descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. La solicitud puede presentarse hasta el 31 de octubre de 2026, informaron autoridades.

“El SAT llama a los contribuyentes y a las contribuyentes que no se ha regularizado, regularicen, acudan a nuestras instalaciones a sumarse a este esquema. Tienen hasta el 31 de octubre para presentar la solicitud correspondiente”. Erik Arturo Mendoza Campuzano, administrador desconcentrado de recaudación DF 3.

El programa está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos en 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos y contempla adeudos correspondientes a ese ejercicio o años anteriores.

¿Cómo solicitar la regularización ante el SAT?

Los contribuyentes interesados pueden acudir a las oficinas del SAT que les correspondan o realizar el trámite a través del portal oficial de la autoridad para regularizar su situación fiscal.

Si se hace en línea, se debe ingresar a sat.gob.mx y presentar la solicitud mediante un escrito libre, de acuerdo con lo explicado por autoridades del SAT.

“Si el contribuyente lo hace a través del portal del SAT, deberán de entrar a la a la dirección del del SAT, que es sat.gob.mx. Enviar su solicitud a través del escrito libre”. Erik Arturo Mendoza Campuzano, administrador desconcentrado de recaudación DF 3.

El programa permite corregir la situación fiscal y puede aplicarse incluso cuando el contribuyente determine por sí mismo las cantidades que tiene pendientes de pago. Además, el monto que quede después de aplicar los beneficios puede cubrirse mediante parcialidades, según las condiciones establecidas.

“Este programa ofrece beneficios importantes como la disminución de hasta el 100% de las multas, de los recargos y de los gastos de ejecución. No olvidar que el objetivo del programa es apoyar a los contribuyentes a corregir su situación fiscal y que incluso se puede hacer uso de este beneficio a través de las declaraciones autodeterminándonos las cantidades a cargo que el contribuyente pudiera tener, no solo sobre créditos determinados y también considerar que el importe pendiente después de aplicar este beneficio puede pagarse aún imparcialidades”. Alan Vázquez Armenta, administrador desconcentrado de recaudación DF 1.

¿Qué adeudos contempla el programa?

El esquema considera adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias generados en 2024 o años anteriores que no excedan los 300 millones de pesos.

También pueden aplicar contribuyentes sujetos a facultades de comprobación o que cuenten con créditos fiscales determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El beneficio contempla recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones, así como multas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

SAT recupera 6 mil 436 millones de pesos

Hasta el momento, el Programa de Regularización Fiscal 2026 ha permitido recuperar 6 mil 436 millones de pesos y beneficiar a 38 mil 399 contribuyentes.

De acuerdo con cifras del SAT:

11 mil 404 empresas fueron beneficiadas

fueron beneficiadas 26 mil 995 personas físicas accedieron al programa

accedieron al programa 6 mil 134 millones de pesos correspondieron a estímulos aplicados en multas, recargos y gastos de ejecución

De los recursos recuperados, 4 mil 76 millones de pesos corresponden al Impuesto sobre la Renta (ISR) y 2 mil 111 millones al IVA. El resto proviene de comercio exterior y otros rubros.

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