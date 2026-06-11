México en tres Mundiales: cómo cambió el país en 1970, 1986 y 2026 en economía, población y más

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En 56 años así ha cambiado México. Fotos: Cuartoscuro

En 1970, México recibió por primera vez un Mundial de futbol; lo hizo también en 1986 y finalmente ahora en 2026. Un análisis nos muestra cuánto ha cambiado el país en población, economía y brechas de género.

De acuerdo con el estudio Tres Mundiales de México en Datos, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México pasó en 56 años de tener casi 50 millones a más de 132 millones de habitantes; las mujeres triplicaron su participación en el mercado laboral, pero también existen varios pendientes.

Tres Mundiales, tres países distintos

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA: 1970, 1986 y 2026. Pero más allá del futbol, cada torneo mundial retrata a un México diferente.

Entre 1970, 1986 y 2026, México cambió dentro y fuera de la cancha.

👨‍👩‍👧Hoy las familias son más pequeñas, más mujeres acceden a la educación y tienen un empleo. Sin embargo, las brechas de género persisten y la política nacional de cuidados sigue siendo una tarea pendiente.… pic.twitter.com/P6jCUycbeu — IMCO (@imcomx) June 10, 2026

México 1970: Gustavo Díaz Ordaz y el torneo de Pelé

Presidente: Gustavo Díaz Ordaz

Población: 48.2 millones de habitantes

Mundial con: 16 selecciones

Contexto: Celebra el Mundial apenas dos años después de los Juegos Olímpicos de 1968 y del movimiento estudiantil de Tlatelolco

En 1970, México era gobernado por el PRI, tenía una hegemonía bajo el mando de Gustavo Díaz Ordaz y una deuda pública del 12%. En este escenario brilló como nunca el futbolista Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”.

En aquel México, las familias tenían en promedio más de seis hijos, una de cada cuatro personas adultas no sabía leer ni escribir y apenas 18% de las mujeres participaba en el mercado laboral, según el análisis del IMCO.

México 1986: entre terremotos y Maradona

Presidente: Miguel de la Madrid

Población estimada: 76.5 millones de habitantes

Mundial con: 24 selecciones

Contexto: el país aún se recuperaba del devastador sismo de 1985 y de la crisis económica de los años 80

Aunque Colombia había sido designada inicialmente como sede, México terminó organizando nuevamente la Copa del Mundo, a pesar de que su capital sufrió un sismo de 8.1 que la dejó herida. El torneo mundial catapultó como gran estrella a Diego Armando Maradona, quien levantaría la copa.

En México 1986, el país ya comenzaba a abrir su economía al comercio internacional con el ingreso al GATT ese mismo año. De acuerdo con el análisis del IMCO, las familias tenían en promedio 4 hijos, la escolaridad promedio era de 4.6 años, mientras que la participación de las mujeres era del 28%.

México 2026: un país más grande y urbano

Presidenta: Claudia Sheinbaum

Población estimada: más de 132 millones de habitantes

Mundial con: 48 selecciones

Contexto: Primera vez que gobierna una mujer que ganó por más del 59% de los votos

México organiza una histórica Copa de futbol junto a otros dos países, Canadá y Estados Unidos, los mismos con los que actualmente renegocia el T-MEC. De acuerdo con la información del IMCO, en 2026 se tiene una alfabetización cercana a 95% y una economía donde las exportaciones representan más de un tercio del PIB, de acuerdo con el IMCO.

El gran cambio: las familias son más pequeñas y las mujeres participan más

Si hubiera que resumir los cambios sociales en una sola imagen, sería ésta: en 1970 una mujer mexicana tenía en promedio 6.5 hijos; en 2026 tendrá menos de dos.

La participación femenina en el mercado laboral también pasó de 18% a 46%, reflejando décadas de incorporación de las mujeres a la educación y al empleo. Sin embargo, el IMCO advierte que siguen pendientes políticas de cuidados y medidas para cerrar las brechas de género.

Entre las anotaciones que se reflejan en el marcador social y económico de México destaca que hace 56 años, las exportaciones representaban apenas 7.8% de la economía mexicana. Hoy equivalen a más del 36%.

El partido que México sigue perdiendo: la inversión

No todos los indicadores muestran una victoria. De acuerdo con el IMCO, la inversión productiva permanece estancada alrededor de 21% del PIB desde hace tres décadas.

Ésa es, probablemente, la asignatura pendiente más importante rumbo a los próximos años.

Entre las enseñanzas que deja este comparativo del IMCO, y que se puede consultar en su totalidad en el siguiente enlace Tres Mundiales de México en Datos, está que los grandes retos nacionales se resuelven dentro y fuera de la cancha.

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