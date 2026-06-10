SAT atenderá citas en casi todas sus oficinas en la inauguración del Mundial 2026 este 11 de junio

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SAT. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrirá casi todas sus oficinas y módulos el próximo 11 de junio durante la inauguración del Mundial 2026, por lo que no habrá modificaciones en las citas agendadas.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que brindarán atención en las siguientes oficinas de todo el país:

Oficinas de atención al contribuyente.

Módulos de Servicios Tributarios.

Oficinas centrales.

El SAT aseguró que operarán con normalidad “y atendiendo las citas programadas en los horarios habituales” para el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.

En cambio, solo permanecerá cerrada la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente 4 Sur, ubicada en la alcaldía Xochimilco. Reanudará sus labores el viernes 12 de junio, por lo que reprogramaron para ese día las citas agendadas del jueves.

Ante cualquier duda o aclaración, la ciudadanía puede comunicarse al:

MarcaSAT: 55 627 22 728 al interior del país, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Chat oficial.

OrientaSAT.

Suspensión de clases y home office por la inauguración del Mundial 2026

El pasado 9 de junio, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que establece la suspensión de clases y la implementación de Home Office en las dependencias del Gobierno Federal durante la inauguración del Mundial 2026.

La medida busca facilitar la movilidad urbana, garantizar la seguridad vial y mantener la continuidad de los servicios públicos durante la inauguración del Mundial 2026.

Sin embargo, la medida no aplica para estos sectores considerados como indispensables:

Las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

Seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio, aduanero, entre otras.

Operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de infraestructura crítica, incluyendo los servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.

Servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados al Mundial 2026.

Actividades directamente relacionadas con la organización, coordinación, atención, seguridad, movilidad, protección civil, inspección, supervisión y demás acciones gubernamentales necesarias para la celebración de la Copa Mundial 2026.

Operación de programas sociales, trámites, servicios públicos prioritarios y atención directa a la población.

Demás actividades que, por su naturaleza, requieran la presencia física de las personas servidoras públicas para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

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